Les créateurs de « The OA » se réunissent dans une nouvelle production

Boss THE SCENT FOR HER Eau de Parfum Vaporisateur

BOSS The Scent for Her, la nouvelle fragrance séductrice pour femme. BOSS The Scent for Her nous entraîne dans un voyage de séduction intense : la fragrance distille une sublime élégance féminine rehaussée de notes chaudes et séductrices qui se déploient progressivement pour attirer et rapprocher la femme et l’homme BOSS. En note de tête se mêlent les arômes fruités et floraux de pêche mielleuse et de freesia pour offrir un bouquet exquis et envoûtant, exerçant un pouvoir d’attraction à la fois sophistiqué et délicatement léger sur les deux protagonistes. Au moment où l’homme et la femme se rapprochent, la note de cœur chaude et voluptueuse de la fleur d’Osmanthus orientale commence à se déployer. Elle fait la liaison entre la note de tête et de fond et fait évoluer l’ouverture lumineuse et délicate vers des accents plus sombres et enivrants. Alors que la fragrance délivre une note de fond irrésistiblement riche de cacao grillé, ils se sentent irrémédiablement attirés et incapables de résister. Cet arôme énigmatique révèle de puissantes qualités cachées et développe un sillage addictif qui éveille les sens et invite les protagonistes à renoncer au contrôle à ce moment-là. Il se crée alors une mémoire inoubliable qui captive autant la femme que l’homme BOSS , plus ils se rapprochent, plus ils découvrent les qualités riches et séductrices de la fragrance. Le flacon a la taille parfaite pour se glisser dans vos sacs besace. Sublimez votre collection de parfums quotidiens avec cette fragrance séductrice.