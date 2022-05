« Stranger Things »: combien d’enfants comme Eleven y avait-il et combien sont encore en vie

Bien que la deuxième saison de « choses étranges” avait déjà confirmé l’existence de plus d’enfants comme Onze (Millie Bobby Brown) avec l’apparition de Kali, également connue sous le nom de Huit, la première partie de le quatrième volet de la série à succès de Netflix a révélé le nombre d’enfants qui faisaient partie du projet du Dr Brenner.

Après avoir accepté la proposition du Dr Owens de l’aider à retrouver ses pouvoirs et à affronter le mal qui hante Hawkins, Eleven est soumise à divers tests faisant partie du projet Nina. Grâce à cela, il revit des souvenirs du temps qu’il a passé dans le laboratoire de Brenner.

Dans les flashbacks du tome 1 de l’avant-dernière saison de « choses étranges« Vous pouvez voir 18 enfants qui, comme Onze, sont soumis à des tests qui défient leurs pouvoirs. Ils les forcent même à s’affronter pour les pousser à bout.

Sur les dix-huit enfants qui ont participé aux expériences du Hawkins Lab, six, dix, deux et, bien sûr, un sont identifiés, mais il est possible qu’ils n’aient pas été les seuls sujets de laboratoire.

Onze entouré de ses compagnons morts dans « Stranger Things » Saison 4 Volume 1 (Photo : Netflix)

COMBIEN D’ENFANTS DU LABORATOIRE HAWKINS SONT ENCORE VIVANTS ?

Grâce au projet Nina, Onze se souvient que son pouvoir était supérieur à celui des autres enfants, ce qui lui a causé plusieurs problèmes avec ses camarades de classe, qui n’ont pas hésité à la maltraiter pour se venger de les avoir fait mal paraître devant ce qu’ils considéraient comme leur père, Brenner.

De même, Onze se souvient d’un massacre, où apparemment seul le Dr Brenner a survécu. Bien qu’au début, elle craignait d’être responsable de la mort des cobayes et des scientifiques, à la fin de la première partie de la quatrième saison de « choses étranges« Il est révélé que c’est Celui qui a tué tous ces gens.

L’un, qui est en fait Henry Creel, a manipulé Onze pour se débarrasser du dispositif inhibiteur qui a affaibli ses pouvoirs et anéanti plusieurs scientifiques et 16 enfants, puisque Kali est toujours en vie et Onze est celui qui l’a vaincu.

Malgré le grand pouvoir de One, Eleven parvient à le vaincre, ou du moins à l’envoyer dans une autre dimension, grâce au conseil que Henry lui a donné alors qu’il travaillait comme infirmière au Hawkins Lab : exploiter le pouvoir d’un souvenir qui l’attriste et la met en colère pour la canaliser. capacités. .