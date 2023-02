Eugene Levy a presque refusé American Pie pour un contenu torride

Son personnage dans Tarte américaine peut être l’un des Eugène Lévy‘s rôles les plus emblématiques, mais c’était celui qu’il était sur le point de manquer complètement. Initialement sorti au cinéma en 1999, Tarte américaine suit un groupe de lycéens qui concluent un pacte pour perdre leur virginité avant l’obtention de leur diplôme. Le titre du film vient de sa scène la plus mémorable impliquant Jim (Biggs) utilisant une tarte aux pommes pour simuler l’intimité avec une femme. Il est interrompu dans l’acte par son père (Levy) dans un moment hilarant et gênant, et à ce stade, il est impossible d’imaginer d’autres acteurs dans ces rôles.





Dans une nouvelle interview pour Le spectacle de Graham NortonLevy a réfléchi à son adhésion Tarte américaine à la fin des années 1990. Il s’est souvenu qu’il était clair très tôt dans le scénario qu’il s’agissait d’une comédie particulièrement torride, ce qui lui faisait craindre de rejoindre le casting. Pire encore, le rôle pour lequel il était recherché avait également été écrit de manière très différente, et ce n’est que lorsque Levy a demandé que des changements soient apportés au père de Jim qu’il a finalement accepté le rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai dit non au début », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas le faire. Je n’aimais même pas la partie telle qu’elle était écrite, le père de Jim, parce que c’était en quelque sorte écrit comme un genre de chose « coup de coude, coup de coude, clin d’œil, clin d’œil ». Avec le père essayer d’être amis, une sorte d’ami branché avec son fils. Et j’ai dit: « Je ne veux pas jouer à ça. Je pense qu’un père devrait être le genre de père avec qui personne ne veut traîner, quand ils sont un gamin. Juste un père carré essayant de faire la bonne chose.

Levy a poursuivi: « Donc, ils m’ont permis d’improviser, de faire toutes les scènes, de les sortir et d’improviser avant de m’engager à le faire. Et puis j’ai aimé la façon dont les improvisations se déroulaient, c’était en quelque sorte comme je le voulais à, alors j’ai dit, ‘D’accord.’ C’était ça. »





La franchise American Pie continue

Images universelles

Levy deviendra finalement si synonyme de Tarte américaine qu’il serait même impliqué dans les retombées moins connues qui n’impliquent pas Jason Biggs et les autres acteurs principaux de la série principale de films. Après avoir fait ses débuts en tant que père de Jim, Noah Levenstein, dans l’original de 1999, Levy reprendrait le rôle de tarte américaine 2 en 2001 et Mariage américain en 2003 pour compléter la trilogie originale. Il est ensuite apparu dans quatre spin-offs distincts de « American Pie Presents »: 2005 Camp de bande2006 Le mille nu, 2007 Maison betaet 2009 Le livre de l’amour. En 2012, Levy rejoindra Biggs et les autres originaux pour Réunion américaine.

Nous pourrions finir par voir Levy reprendre ce rôle une fois de plus. Il y a eu des grondements pendant des années d’un tarte américaine 5 se passe, avec Tara Reid affirmant en 2021 qu’un script est même prêt à partir. À ce stade, il semble à peu près certain que si le film se produit, Levy serait le premier à signer.