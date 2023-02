Quels sont tous les projets confirmés d’Avatar Studios

Les créateurs de »Avatar le dernier maître de l’air », Bryan Konietzko et Michel DiMartinoils ont fondé la société de production Studios d’avatarsqui se concentrera sur le développement de séries et de films situés dans l’univers de la série animée originale.

DiMartino et Konietzko travaillent actuellement avec primordial et Nickelodéon dans trois films, dont le premier ouvrira en octobre 2025, mettant en vedette Aang et l’équipe originale d’Avatar dans leur version adulte.

Le deuxième film à sortir mettra en vedette le personnage de Zuko, pour sortir plus tard un film mettant en vedette l’avatar Kyoshi. Cependant, avant de voir ces productions cinématographiques, Avatar Studios publiera une nouvelle série, qui servira de suite à »La Légende de Korra » et aura comme protagoniste un Avatar du Royaume de la Terre.

Le seul projet d’Avatar Studios qui a une date de sortie est le film mettant en vedette l’équipe d’Avatar à l’âge adulte, bien que la société de production ait confirmé qu’elle prévoyait de sortir ces projets entre 2025 et 2027. De plus, les créateurs de la série originale ont déclaré qu’ils continueraient élargir l’univers de la franchise, avoir des films et des séries préparés depuis plus d’une décennie.

En parlant de dates précises, le premier film d’Avatar Studios arrivera sur Paramount + le 9 octobre 2025, tandis que d’autres rumeurs suggèrent que le film mettant en vedette Zuko sortira le 9 octobre 2026. Earth Kingdom devrait également ouvrir en 2026, tandis que le film avec l’avatar Kyoshi n’a pas encore de date de sortie.

» Avatar: The Last Airbender » était une série animée qui a été créée sur Nickelodeon en 2005. Son histoire se déroule dans un monde divisé en quatre nations, où chacune d’elles peut contrôler l’un des quatre éléments: l’eau, la terre, le feu et l’air. . Cependant, il existe un individu connu sous le nom d’Avatar, qui est le seul capable de contrôler les quatre éléments. La série s’est terminée en 2008 après trois saisons, suivie d’une suite intitulée » La légende de Korra » qui a été créée en 2012 et s’est terminée en 2014.

Le premier film d’animation d’Avatar Studios sortira le 9 octobre 2025.