Est-il vrai que Lucifer sera supprimé du catalogue Netflix ?

Au cours des dernières heures, une fuite est survenue qui a semé le désespoir chez les fans de Lucifer, puisqu’il est question qu’elle puisse être supprimée de Netflix.

©NetflixEst-il vrai que Lucifer sera supprimé du catalogue Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix Il s’est caractérisé ces derniers temps par la production de multiples contenus originaux et acquis, devenus des phénomènes mondiaux. L’un des plus renommés a été Luciferle titre mettant en vedette Tom Ellis qui a subi des problèmes de production, mais a réussi à terminer avec six saisons. Sera-t-il supprimé du catalogue ?

« Ennuyé et mécontent en tant que seigneur de l’enfer, Lucifer Morningstar a abandonné son trône et s’est retiré à Los Angeles, où il s’est associé à la détective LAPD Chloe Decker pour abattre les criminels. Mais plus il reste loin de la pègre, plus la menace qui le pire de l’humanité peut s’échapper », dit le synopsis original.

+ Est-ce que Lucifer quitte Netflix ?

Une enquête récente entre L’enveloppe et le chantier Quoi de neuf sur Netflix a dévoilé que Certaines des émissions de télévision les plus populaires sur la plate-forme ont une date d’expiration, telles que Breaking Bad. De plus, ils montrent qu’il existe des émissions originales qui ont une date de sortie et Ils assurent que Lucifer fera partie du catalogue jusqu’au 10 septembre 2031.

Cela est dû au fait que le streaming entretient divers accords avec ses contenus « originaux » et qu’un certain temps d’exclusivité leur est attribué. Ce n’est pas pour tout le monde, par exemple choses étranges oui elle continuera pour l’éternité, mais d’autres séries seraient retirées pour passer à un autre propriétaire ou être louées et continuer à être rentables pour l’entreprise.

Seulement en 2022, Netflix a retiré 38 titres originaux de son catalogue aux États-Unis. Lucifer Il a la particularité d’avoir été secouru par la plateforme lors de son annulation par la Fox, c’est donc là qu’on a trouvé un crack pour qu’il ait une éventuelle date de retrait. Il s’agit d’une enquête de deux médias, mais la vérité est qu’il n’y a toujours rien d’officiel et cela reste une rumeur.

