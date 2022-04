Samsung et iFixit lancent un programme d’auto-réparation pour les appareils Galaxy

Samsung annonce un programme d’auto-réparation pour les smartphones Galaxy en coopération avec iFixit. La société fournira aux utilisateurs des pièces de rechange officielles, des outils et des instructions étape par étape. Le programme devrait être lancé aux États-Unis cet été.

Comme le rapporte le site Web Engadget, les utilisateurs pourront dans un premier temps réparer eux-mêmes des composants tels que les dos en verre, les ports de charge et les écrans de leurs smartphones Samsung. Les modèles pris en charge sont les Galaxy S20 et S21. Avec la Galaxy Tab S7+, une tablette est également incluse. Samsung étendra ensuite progressivement le programme d’auto-réparation à d’autres modèles. Les utilisateurs peuvent renvoyer les composants défectueux à Samsung, où ils sont ensuite recyclés par des professionnels.

Plus de confort d’utilisation et de durabilité

Selon Samsung, le programme d’auto-réparation devrait d’une part apporter de la commodité aux utilisateurs de smartphones, mais d’autre part, il représente également une mesure de durabilité.Les propriétaires de Galaxy devraient pouvoir utiliser leurs smartphones plus longtemps grâce à l’auto-réparation et ainsi produire moins déchets électroniques.

Le programme d’auto-réparation est probablement aussi une réaction au droit à la réparation, qui devient de plus en plus important non seulement dans l’UE mais aussi aux États-Unis. Samsung n’a pas révélé quand exactement le service d’auto-réparation de Samsung commencera et s’il sera également étendu à l’Europe. Plus d’informations suivront au cours de l’année.

Apple propose un service de réparation similaire

Cependant, Samsung n’est pas le seul fabricant de smartphones à vouloir faciliter la réparation par les utilisateurs. Apple a déjà annoncé en novembre 2021 que la réparation dite en libre-service devrait débuter début 2022. Fondamentalement, le programme diffère à peine du programme de réparation de Samsung.

Apple propose également des pièces d’origine, des outils et des instructions de réparation. Les composants remplacés peuvent également être renvoyés à l’entreprise pour être recyclés. Les clients reçoivent même un bon d’achat pour leur prochain achat.