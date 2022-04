Jacob Batalon parle des spéculations de Ned Leeds-Hobgoblin

Ned Leeds de Jacob Batalon, qui a commencé comme le gars dans le fauteuil de Spider-Man dans Retour à la maison, est devenu aussi proche que le frère du robot d’indexation. Le personnage prend la place de Harry Osborn dans le MCU en tant que confident le plus proche de Spidey, et pendant trois films, il a été un fidèle complice des missions de Spidey. Non seulement le lien que les deux personnages partagent est joyeux à regarder, mais c’est aussi un régal de voir Ned devenir un aspect beaucoup plus essentiel de la franchise tout au long de la trilogie.

Cependant, il y avait des théories selon lesquelles Ned deviendrait Hobgoblin dans Pas de retour à la maison, mais cela ne s’est pas produit dans le film. Son casting a attiré l’attention lors de Retour à la maison car son personnage partageait le même nom que l’alter-ego des Hobgoblins dans les bandes dessinées, mais il n’y avait aucune allusion à une telle révélation dans aucun des trois films. Maintenant, après des mois de silence, Jacob Batalon a finalement été invité par Variété sur l’avenir potentiel de son personnage dans le MCU; et faisant la fierté de Marvel, il est resté assez discret sur le sujet :

De toutes mes années de travail pour Marvel, j’ai l’impression d’avoir appris à ne rien dire », a déclaré Batalon. « Je ne peux pas vraiment parler de choses, puis dire quelque chose qui pourrait en fait être vrai, puis je gâche quelque chose, vous savez ce que je veux dire?

Contrairement à sa co-star Tom Holland et apprenant mieux de l’erreur de son ami, Batalon a pu s’empêcher de gâcher quoi que ce soit. Quant à l’avenir de son personnage dans le MCU, maintenant que Spider-Man de Tom Holland a connu une nouvelle origine, il n’y a aucune certitude quant à la façon dont son personnage grandira dans le MCU. Par conséquent, il est peut-être vrai que Batalon n’a aucune idée de la décision que le studio prendra pour lui.

Parlant plus loin de garder des secrets durs sur les apparitions d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le film, Batalon a déclaré:

Je pense que c’était juste la peur de gâcher une si bonne surprise. Nous avons tous compris que c’était une chose si importante, pas seulement dans un film de super-héros, mais au cinéma. Faire réellement quelque chose d’aussi fou est sauvage. Nous voulions juste nous assurer que nous le gardions comme [quiet] que possible pour que tout le monde puisse être vraiment surpris et aimer ça.

Dans Pas de retour à la maison, il y a une petite allumette à propos de lui devenant méchant dans une conversation entre lui et Raimi-verse Spider-Man (Tobey Maguire). Dans la conversation, Peter-2 réfléchit à la mort de Harry Osborn (James Franco), conduisant Ned à être un peu choqué. C’était une taquinerie que Holland avait laissé tomber plus tôt dans une vidéo de presse et c’était un joli clin d’œil à la possible transition de Leeds vers le méchant de la bande dessinée. Pas de retour à la maison était également le premier film à aborder le nom complet de Ned, confirmant qu’il est le même personnage que dans les bandes dessinées et non une itération revitalisée de lui comme le studio l’avait fait avec Michelle Jones-Watson de Zendaya.





Dans les bandes dessinées, le personnage de Ned Leeds se transforme finalement en méchant, le menaçant Hobgoblin. Lorsque Batalon a perdu du poids pour son rôle dans Pas de retour à la maison, les spéculations selon lesquelles il deviendrait Hobgoblin dans le film ont fait surface pour la première fois. Cependant, ce n’était certainement pas le cas, et Ned s’est avéré beaucoup plus utile que jamais dans la croisade de son ami pour résoudre le gâchis que son idée avait causé. En fait, le film a même révélé que Ned pourrait avoir un talent pour la magie et pourrait être un sorcier potentiel, spéculation que même le docteur Strange aborde dans le film via un signe de tête optimiste.

