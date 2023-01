Après Tulsa King : Sylvester Stallone prend-il sa retraite ?

in

célébrités

Sylvester Stallone est au milieu du succès de Tulsa King, mais il a également été question que ce soit peut-être le dernier rôle de sa carrière.

© IMDbAprès Tulsa King : Sylvester Stallone prend-il sa retraite ?

Sylvester Stallone C’est l’une des grandes légendes d’Hollywood qui est toujours active aujourd’hui et rapproche ses fans de chacun de ses projets. Le dernier emploi dont il fait partie est Roi de Tulsa, une série originale sur le service de streaming Paramount+ qui a reçu les éloges de la critique et du public. Cependant, l’acteur a laissé entendre que nous pourrions être face à son dernier rôle.

l’histoire de Stallone Il a inspiré de nombreuses personnes au sein de l’industrie hollywoodienne, car avant son ascension vers la gloire, il était un jeune homme qui présentait son propre scénario, le vendait à un studio et faisait l’impossible pour jouer le personnage principal. c’est comme ça qu’il est né rocheux et établi le km 0 sur la trajectoire de sylvestre pendant plus de cinq décennies.

+Tulsa King est-il le dernier rôle de Sylvester Stallone ?

Dans une conversation avec indiewire sur ses prochaines œuvres, il a été consulté pour son prochain scénario et a clairement indiqué qu’il était prêt à continuer la production, mais « peut-être pas en agissant ». Il a dit qu’il travaillait sur un biopic d’Edgar Allan Poe et une série, mais a déclaré: « Je doute de l’aspect acteur. Je pense que cela pourrait être mon chant du cygne ».

Dans Roi de Tulsa Il incarne Dwight « The General » Manfredi, un chef de file de la mafia new-yorkaise qui vient de purger une peine de 25 ans de prison. À sa libération, son patron l’envoie à Tulsa, Oklahoma, pour y mettre en place des opérations criminelles. Ne connaissant personne dans la région, le général cherche un nouvel équipage pour l’aider à établir son empire.

A 76 ans, Sylvester Stallone Il pourrait dire adieu à Hollywood pour se positionner derrière les caméras cette fois pour endosser différents rôles. Au-delà de cela, le showrunner Taylor Sheridan en a fait l’éloge : « Avec Sly, vous obtenez un scénariste, réalisateur, producteur et monteur nominé aux Oscars qui se trouve être également un grand acteur ».

