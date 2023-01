The Owl House présente la bande-annonce officielle du deuxième spécial de sa troisième saison

le canal de Disney Channel vient de dévoiler la bande-annonce officielle de »For the Future », le deuxième spécial de trois qui fera office de troisième et dernière saison de la série animée »La maison du hibou ».

L’histoire se déroulera juste après le premier spécial de la troisième saison intitulé »Merci à eux ». Dans cette deuxième partie, nous verrons Luz Noceda et ses alliés retourner au royaume des démons, où »The Collector » devient fou, transformant même les habitants des îles bouillantes en marionnettes en bois.

Le deuxième spécial de la saison 3 de »The Owl House » sera diffusé le 21 janvier. Le synopsis officiel de « Pour l’avenir » se lit comme suit : « Luz et ses amis font la course contre Belos pour affronter le collectionneur et sauver les îles bouillantes. »

Créé par Dana Terrasse, La série » The Owl House » a été créée sur Disney Channel le 10 janvier 2020, avec sa première saison avec un total de 19 épisodes. La saison 2 a été créée le 12 juin 2021 avec un total de 21 épisodes. C’était en mai 2021 lorsque la série a été renouvelée pour une troisième saison, étant également la dernière.

La saison 3 sera plus courte que les précédentes, avec un total de trois épisodes spéciaux qui dureront 44 minutes. Alors que la deuxième spéciale sera présentée en janvier, la dernière arrivera en 2023, bien qu’aucune date de première officielle n’ait été donnée.

Le premier spécial de la saison 3 racontait la recherche de Luz et du gang sur le chemin du retour vers le royaume des démons, qu’ils ont finalement trouvé dans leur recherche de l’empereur Belos, qui les avait secrètement suivis dans le royaume humain. De plus, la mère de Luz, Camila, a décidé de rejoindre l’équipage dans leur dernière tentative pour sauver les îles bouillantes.

La série »The Owl House », ainsi que ses nouveaux épisodes spéciaux, sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.