Est-ce que MechaGodzilla dans le premier Godzilla Vs. Kong Footage?

MechaGodzilla se cacherait à la vue de tous dans la bande-annonce de Godzilla Vs Kong. Legendary et Warner Bros. ont sorti ce matin la première bande-annonce du film très attendu, et les gens paniquent. Les images promettent une bataille colossale entre deux des monstres les plus emblématiques de tous les temps, tout en semblant assez stellaires. Les spots télévisés publiés la semaine dernière n’étaient qu’une simple allumette de ce Godzilla contre Kong a à offrir, et heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir l’action se dérouler car le film sortira en salles et sera présenté en première sur HBO Max le 26 mars.

Dans les premières secondes du Godzilla contre Kong bande-annonce, les téléspectateurs pensent avoir repéré un bref aperçu de MechaGodzilla. Le monstre laisse un chemin de destruction massif, bien qu’il n’ait pas été confirmé s’il s’agit vraiment du personnage emblématique de Kaiju. La bande-annonce semble également montrer quelqu’un contrôlant le monstre. Une fuite de jouet de janvier 2020 a apparemment confirmé l’inclusion de MechaGodzilla dans le film, donc ce n’est vraiment qu’une question de temps avant de voir des images.

MechaGodzilla a été introduit pour la première fois dans le film de Toho en 1974 Godzilla contre MechaGodzilla, qui présentait la trame de fond du monstre. Selon le film, les extraterrestres ont inventé le monstre mécanique pour combattre Godzilla. Cependant, dans les films ultérieurs, le monstre aurait été créé par des humains pour combattre également Godzilla. L’idée et la conception de MechaGodzilla ont en fait été tirées du film Toho de 1967 King Kong s’échappe, qui comprend Mechani-Kong. Le Kong mécanique est venu en premier, mais son héritage est pâle par rapport à la conception du roi des monstres. Peut-être que Mechani-Kong sera présenté dans Godzilla contre Kong aussi, bien que cela semble être un assez gros tronçon.

À ce jour, MechaGodzilla est apparu à chaque époque de Godzilla. Le personnage est l’un des cinq kaiju à apparaître à toutes les époques. Cependant, on ne sait pas ce que le monstre mécanique fera dans Godzilla contre Kong. Jusqu’à présent, l’accent a été principalement mis sur Kong et Godzilla, ce qui est plus que suffisant pour garder les fans enthousiastes. Des théories ont commencé à apparaître parmi les fans qui croient que Kong et Godzilla uniront leurs forces pour éliminer MechaGodzilla, ce qui signifie que les mots du réalisateur Adam Wingard sur un gagnant révélé à la fin du film resteront vrais. Si Godzilla et Kong font équipe pour battre MechaGodzilla, ils gagnent tous les deux.

Godzilla contre Kong se déroule alors que Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans, déclenché par des forces invisibles, n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre. L’émergence de MechaGodzilla pourrait-elle contribuer à découvrir le mystère? Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Godzilla contre Kong ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Warner Bros. Pictures.

