Comment obtenir des barres de fer à Stardew Valley

Si vous voulez avoir des barres de fer Stardew Valley, vous aurez besoin de minerai de fer; mais pour obtenir ce minerai, vous devrez fouiller profondément dans les mines.

Comment obtenir du fer à Stardew Valley

Pour obtenir des barres de fer Stardew Valley, vous devrez d’abord obtenir du minerai de fer, qui, comme nous l’avons indiqué précédemment, peut être obtenu au plus profond des mines.

Cependant, les mines de Stardew Valley avoir de nombreux niveaux, donc se diriger simplement vers les mines ne suffira pas, vous devrez à la place vous diriger vers un niveau spécifique pour tirer le meilleur parti de votre voyage.

Cela dit, les niveaux que nous vous recommandons d’explorer vont du niveau 41 à 79, car parmi ces niveaux de mines, vous trouverez du minerai de fer en grande abondance. En passant, avant de vous diriger vers les mines, il y a un PNJ coloré que vous pouvez rencontrer à l’intérieur appelé le Nain; avec cela, assurez-vous d’apporter une pioche pour extraire le minerai de fer.

Lorsque vous trouvez du minerai de fer, frappez-le avec la pioche, et vous obtiendrez environ trois minerais; si vous avez la profession de mineur, vous pouvez augmenter ce montant. De plus, si vous n’avez pas envie d’extraire le minerai, vous pouvez le trouver comme butin avec ce qui suit ci-dessous à l’intérieur des mines.

Têtes métalliques

Golems de pierre

Sprites de poussière

Boues de fer

Géodes

Barils et caisses

Vous pouvez également obtenir du minerai de fer à partir du panoramique, à l’intérieur des coffres de pêche et des étangs de glace lorsque la population atteint trois.

Comment faire des barres de fer à Stardew Valley

Pour fabriquer des barres de fer, vous devrez prendre du minerai de fer et le placer dans un four; afin de déverrouiller la recette du four, vous devrez collecter au moins un minerai de cuivre.

Après cela, vous devrez déclencher une cinématique avec Clint en quittant votre maison de 6h à 11h.

Clint vous donnera la recette pour faire un four; vous pouvez utiliser cette recette pour fabriquer un four avec 25 pierres et 20 cuivre. Lorsque vous faites fabriquer le four, vous pouvez ensuite l’utiliser pour fabriquer des barres de fer dans Stardew Valley.

