Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 14 au 20 mars 2022)

La plateforme propose un nouveau Top 3 des films les plus choisis par ses abonnés à travers le monde, présenté par FlixPatrol. Découvrez quelle est la cassette la plus regardée !

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 14 au 20 mars 2022).

La 11e semaine de l’année est terminée pour le service de streaming Netflix, qui maintiennent un niveau élevé de productions en ce moment, dans le but que leurs concurrents ne se rapprochent pas en nombre d’abonnés, même si au fil des mois on pense que cela peut arriver, notamment avec Disney +. Au-delà des spéculations, les utilisateurs savent clairement ce qu’il faut voir et c’est pourquoi ils ont condamné un nouveau classement des films.

Dans la liste on retrouvera une sortie de renom qui est au catalogue depuis quelques jours, mais le public a fait son possible pour la positionner rapidement. De plus, nous avons un film qui a déjà fait des vagues avec une intrigue prometteuse et un biopic qui reflète l’une des étapes les plus tristes de la Seconde Guerre mondiale. Découvrez le Top 3 des plus choisis entre le 14 et le 20 mars !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- L’ombre dans mes yeux

Ce long métrage originaire du Danemark a fait sa première sur le marché local en octobre de l’année dernière, mais il est arrivé sur la plateforme au cours de ce mois et est désormais reconnu comme l’un des favoris des utilisateurs. Synopsis officiel : « Le 21 mars 1945, la Royal Air Force britannique a entrepris une mission de bombardement du quartier général de la Gestapo à Copenhague. L’attaque a eu des conséquences fatales car certains des assaillants ont accidentellement attaqué une école et plus de 120 personnes ont été tuées, dont 86 enfants..

2- Week-end en Croatie

Bien qu’il soit tombé à la deuxième place par rapport à la dernière mise à jour, il sera sans aucun doute l’un des films les plus joués de mars 2022, puisqu’il reste dans le Top 3 après avoir été ajouté à la bibliothèque le troisième jour du mois. « Beth enquête sur ce qui est arrivé à son amie, qui a disparu lors du voyage d’une fille en Croatie. Cependant, chaque piste mène à plus de déceptions »avance l’intrigue dirigée par Kim Farrant.

1- Le Projet Adam

Comme prévu avant son arrivée, Le projet Adam est devenu le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. Cette production a été réalisée par Shawn Levy et mettait en vedette Ryan Reynolds, qui faisait partie d’Alerte rouge, le film le plus regardé de l’histoire de la plateforme, son succès était donc déjà assuré. À cette occasion, il incarne Adam Reed, un voyageur temporel et pilote de chasse qui atterrit en 2022 et rencontre son moi de douze ans.

