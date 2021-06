Loki : Comment avez-vous convaincu Owen Wilson d’apparaître dans la série ?

« Loki » se rapproche de plus en plus de son arrivée chez Disney+, comptant sur l’arrivée d’Owen Wilson au MCU avec son interprétation de Mobius M. Mobius, un personnage qui accompagnera le dieu du mensonge et de la tromperie dans ses mésaventures à travers le temps et espace.

Wilson, connu pour son travail en tant qu’acteur, scénariste et producteur de films, a surpris les fans de Marvel dès son annonce pour la série, en raison de sa faible implication à la télévision, et moins lorsqu’il s’agit d’une franchise de super-héros, en raison de son préférence pour les films comiques et les drames légers.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « How I Met Your Mother » veut éditer des parties de la série

Ne manquant pas de la tradition des studios Marvel, le rôle de Wilson dans la série a été maintenu sous une intense aura de mystère, puisqu’il a seulement été révélé que Mobius serait un agent de la TVA, une agence interdimensionnelle en charge de la surveillance et de l’ordre. dans le multivers et toutes ses branches temporelles.

Bien qu’Owen Wilson n’en ait pas trop révélé pour son propre compte, tout semble indiquer que l’acteur a réussi à faire une bonne équipe avec Tom Hiddleston, protagoniste de la série, et sa présence dans la production est due à la longue insistance de Kate. Herron, chef de projet.

Dans une longue conversation avec The Hollywood Reporter, Herron a expliqué comment il avait réussi à convaincre Wilson d’apparaître dans la série, arguant qu’il s’agissait de l’une des présentations d’idées les plus détaillées qu’il ait offertes à un acteur de toute sa carrière de réalisateur. que cela lui semble attrayant.

Herron, qui serait un grand fan du travail de Wilson, note qu’elle était très excitée de pouvoir parler avec lui. « C’est tellement détendu et convivial. Vous vous calmez immédiatement. C’était la présentation la plus détaillée que j’aie jamais faite pour un acteur, je pense que j’ai essentiellement parlé de tout le premier épisode avec lui », a-t-il commenté.

On peut dire qu’il est écrivain, rien qu’à la façon dont il attaque l’histoire. Il s’interroge sur le monde et la structure et l’arc de son personnage. C’était vraiment amusant de travailler avec lui.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « Cobra Kai » fait allusion à la possibilité de spin-offs

Sachant que Wilson n’est pas exactement un grand fan du MCU, Herron a également partagé avec lui l’histoire de Loki tout au long de la franchise, sa mort et comment cette incarnation du personnage provient d’une chronologie alternative, qui a porté ses fruits et a pu attirer. l’attention de l’acteur. « Loki » arrivera au catalogue Disney + le 9 juin.