Qui a fait le plus de films : Lily Collins ou Jenna Ortega ?

Grâce à deux séries Netflix populaires, Lily Collins et Jenna Ortega ont gagné des millions de followers sur les réseaux. Le public veut en savoir plus sur eux, comme qui a plus de films ?

L’une des principales qualités générées par le service de streaming Netflix ces derniers temps, c’est la capacité d’apporter du contenu à un succès inattendu. C’est comme ça que ça s’est passé avec Émilie à Paris et Merlin, deux des séries les plus vues de l’histoire de la plateforme. Compte tenu de cela, ses protagonistes, Lily Collins et Jenna Ortegails sont devenus de grandes stars mondiales, mais ils ont également travaillé en dehors de l’entreprise.

Les deux actrices se caractérisent par travailler dès leur plus jeune âge, un aspect qui n’est pas du tout mineur lors de l’examen des filmographies de chacune. Pour différentes raisons, ils ont commencé leur carrière depuis l’enfance et c’est là qu’ils ont commencé à se faire un nom dans l’industrie audiovisuelle. Au fil des ans, ils se sont démarqués et ont commencé à être dans de grandes productions comme celles dans lesquelles ils jouent actuellement.

+Qui a le plus de films : Lily Collins ou Jenna Ortega ?

Selon les informations des actrices, qui a fait plus de films est Lily Collins. Dans sa carrière, il totalise 18 longs métrages tournés depuis ses débuts en 1999 quand il faisait partie du film d’animation tarzan, où il a exprimé un bébé gorille. Ensuite, ils se démarquent Tueur à gages de Dieu, Miss Sinclair, Shadowhunters: City of Bones, To the Bones, Okja, Tolkien, Mank et Coup de chance.

Collins Il a actuellement 33 ans et il est logique qu’il ait tourné plus de films, mais il faut savoir qu’à 20 ans, Jenna Ortega il a fait 16 films. Sa première apparition était en Iron Man 3de l’univers cinématographique Marvel, en tant que fille du vice-président, puis sont venus des rôles dans Insidious 2, After Words, The Fallut, Scream, Studio 666, X et Carnage américainentre autres titres.

La bonne nouvelle pour les fans de ces actrices est qu’ils continueront à les voir dans plus de productions : Lily Collins ajoute à Tita, auréole d’étoiles et Le Complice; tandis que Jenna Ortega a Miller’s Girl, Finest Kind, Winter Spring Summer ou Fall et crier 6, le nouvel opus de la franchise. D’autre part, il faut aussi savoir que tous les deux travaillent sur les prochaines saisons de Émilie à Paris et Merlin.

