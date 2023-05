Arnold Schwarzenegger a une réponse touchante lorsqu’on l’interroge sur la retraite de Bruce Willis

L’année dernière, l’icône d’Hollywood Bruce Willis a pris sa retraite d’acteur, mettant fin à une carrière dans de nombreux films mémorables qui ont contribué à faire de la Mourir dur star l’un des acteurs les plus aimés de l’histoire du cinéma. L’annonce a suivi le diagnostic d’aphasie de Willis, une maladie neurologique qui affecte la mémoire et la communication, ce qui rend le travail de l’acteur beaucoup plus difficile. La fille de Willis, Rumer Willis, a annoncé en février que l’état de son père avait depuis évolué vers une démence frontotemporale.





Les fans ont offert beaucoup de soutien à la famille Willis et ont soutenu sa retraite, bien que sa présence sur grand écran manque désormais à beaucoup. D’autres stars hollywoodiennes, en particulier celles qui ont également brillé dans les meilleurs films d’action des années 80 et 90, ont également offert leur soutien. Arnold Schwarzenegger autrefois en concurrence avec Willis en tant que deux acteurs essayant d’être les meilleurs dans le genre d’action, bien qu’ils soient devenus plus tard de bons amis. S’adressant à CinemaBlend, Schwarzenegger a partagé sa réponse lorsqu’on lui a demandé son avis sur la situation impliquant Willis et sa retraite. Voici ce qu’il a dit :

« Je pense qu’il est fantastique. Il a toujours été, pendant des années et des années, une énorme, énorme star. Et je pense qu’on se souviendra toujours de lui comme d’une grande, grande star. Et un homme gentil. Je comprends que dans ses circonstances , du point de vue de la santé, qu’il a dû prendre sa retraite. Mais en général, vous savez, nous ne prenons jamais vraiment de retraite. Les héros d’action, ils rechargent.

Sylvester Stallone a offert son soutien

Sylvester Stallone est une autre star d’action qui était à la hausse en même temps que Schwarzenegger et Willis. Alors que tous les trois étaient autrefois concurrents, ils se sont unis pour apparaître ensemble dans le film Les consommables et The Expendables 2. Après que le diagnostic de Willis ait été rendu public, Stallone s’est rendu sur Instagram pour offrir un soutien à l’acteur, déclarant qu’il « priait » pour lui et sa famille.

Parlant également de la situation dans une interview THR, Stallone a également déclaré: « Bruce traverse des moments vraiment très difficiles … Il a donc été en quelque sorte au secret. Cela me tue. C’est tellement triste. »

Pendant ce temps, Willis tire le meilleur parti de sa retraite avec le soutien de toute sa famille. À l’occasion de son 68e anniversaire en avril, l’ex-femme Demi Moore a rejoint l’épouse de Willis, Emma Heming Willis, ainsi que d’autres membres de la famille pour célébrer l’occasion. Des séquences et des images ont été partagées par Moore sur Instagram de la célébration, montrant que Willis est tout sourire et reçoit beaucoup d’amour des personnes les plus proches de lui malgré les difficultés auxquelles il est confronté à ce stade de sa vie. On peut même voir Willis chanter la chanson d’anniversaire avant de souffler ses bougies.

Willis travaillait fréquemment avant son diagnostic et de nombreux films sortiraient après sa retraite. Cela s’est terminé avec la sortie en mars 2023 de Assassin, qui s’est avéré être son dernier générique de film. Réalisé par Jesse Atlas, ce film met également en vedette Nomzamo Mbatha et Dominic Purcell.