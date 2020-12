Comment sonner la nouvelle année avec Avengers: Endgame et Snap Away 2020 à minuit

Il est temps de dire au revoir à 2020. Et quelle meilleure façon de le faire que de mettre fin à l’année avec Tony Stark dans Avengers: Fin de partie? C’est le réveillon du Nouvel An, un moment où le monde célèbre la fin d’une année et le début d’une nouvelle. Les fêtes ont généralement lieu à cette période de l’année, mais, pour la plupart, cela ne se produira pas en 2020, en raison de la crise de santé publique, qui fait toujours rage dans le monde entier.

Les fêtes Zoom seront probablement la façon dont la plupart des gens célèbrent le réveillon du Nouvel An, mais il existe d’autres façons. Par exemple, Marvel Studios n’a publié aucun nouveau matériel cette année, c’est donc le bon moment pour regarder en arrière et réfléchir à l’univers cinématographique Marvel. Un fan a compris que si vous commencez Avengers: Fin de partie à 21:29:30, vous pourrez regarder Tony Stark prendre 2020 à l’écart, avec Thanos. Cependant, Stark meurt après cela, alors vous voudrez peut-être chercher un autre film après ce cliché parfait.

Si vous souhaitez essayer quelque chose d’un peu plus édifiant, un fan de MCU suggère de commencer Iron Man 3 à exactement 23:55:50 le soir du Nouvel An. « L’horloge du monde réel sonnera à minuit exactement à la même heure que dans le film, vous pourrez donc célébrer la nouvelle année avec Tony Stark. » En l’absence de nouveaux ajouts au MCU, de nombreux fans peuvent choisir de passer le réveillon du Nouvel An à revenir et à regarder les films de la phase 3 pour se préparer à la phase 4 en 2021.

Le MCU n’est évidemment pas pour tout le monde. Heureusement, il existe de bonnes alternatives à la sonnerie du Nouvel An avec des films. « Si vous commencez à regarder Retour vers le futur à exactement 22:19:08 le soir du Nouvel An, Marty voyagera de 1955 à 1985 alors que l’horloge sonne à minuit « , déclare un utilisateur de médias sociaux. Un autre utilisateur de médias sociaux dit: » Si vous commencez à regarder Le film LEGO Batman à 22:34:58 le soir du Nouvel An, «Wake Me Up Before You Go-Go» jouera exactement à minuit. »En d’autres termes, il existe toutes sortes de façons différentes de dire adieu à 2020 ce soir en utilisant des films.

Presque tous les grands films 2020 qui étaient censés sortir sortent maintenant dans les cinémas et les services de streaming en 2021. Il y a une poignée de films 2020 qui sont sortis et sortis en salles cette année, mais pour la plupart, les gens sont restés leurs maisons dans un effort pour rester en sécurité et en bonne santé. Avec un vaccin sur le chemin du public, il est possible que le réveillon du Nouvel An 2021 soit très différent. Nous ne pouvons qu’espérer à ce stade. le Avengers: Fin de partie L’heure de début de la Saint-Sylvestre a été annoncée pour la première fois par Le Twitter de l’épilogue Compte.

Si vous jouez au film The SpongeBob SquarePants à exactement 10:47:48 le soir du Nouvel An, SpongeBob passera à « I'm A Goofy Goober » à minuit.

Commencez 2018 du bon pied.

