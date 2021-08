Ce sont les One Piece aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le geste a été officiellement répondu, montrant qu’être un geek et aussi un crack dans le sport n’est pas en désaccord. Ce sont les hommages à One Piece aux Jeux Olympiques au Japon.

Le monde regorge de geeks, et il semble que voir les Jeux olympiques sur le territoire japonais en fasse apparaître certains dans le monde du sport. Et nous avons pu voir plusieurs hommages à One Piece aux Jeux Olympiques au Japon… Et leurs réponses respectives officiellement.

Commençons par le commencement. Qui et qu’est-ce qui a fait au Japon pour que nous en parlions ? Car, ne nous leurrons pas, si ce n’était pas pour quelque chose comme ça, on ne parlerait pas trop de ces JO (et qu’on les aime). Eh bien, en particulier, il y a eu plusieurs athlètes qui ont fait un geste explicite au manga d’Eiichiro Oda. Le premier a été Miltiadis Tentoglou, un athlète de la délégation grecque qui, en montant sur scène, a pris la pose que Luffy prend lorsqu’il active Gear Second.

Le second n’était pas trop loin non plus. Cette fois, c’était de la délégation américaine, et c’est Payton Otterdahl qui a imité Frankie et son « particulier »Suuuuuper»Lorsqu’on le voit pour la première fois. Comme vous pouvez le voir, il a lui-même demandé des idées sur la pose de One Piece dans sa présentation.

L’un des plus récents a été Caro Marciatore, qui comme vous pouvez l’imaginer est plus italien que chinois, qui a rendu son petit hommage à Luffy. Dans ce cas, démarrer le Gear Third du capitaine Mugiwara.

Des gestes qui valent beaucoup

Ces gestes ont servi à beaucoup de choses. Au-delà d’une simple anecdote, il a de nouveau été confirmé qu’être un adepte d’anime, de manga, de jeux vidéo ou de tout ce qui est souvent appelé (de manière désobligeante) geek il n’est en désaccord avec rien du tout. Que vous soyez étudiant, chef de famille, manager ou athlète, cela ne devrait pas être un obstacle pour que vous puissiez profiter de ce que vous aimez le plus.

Et pour que, en plus, il y ait un enregistrement de tout, le compte officiel de One Piece Il a également fait sa part en remerciant les athlètes qui font exactement cela. Il y a eu des réponses pour chacun de ceux qui ont rendu ces petits hommages (ou freaks).

Nous avons donc des félicitations pour la médaille de Miltiadis Tentoglou :

Merci à Payton Otterdahl :

