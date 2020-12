Tyga et Chris Brown se réunissent juste à temps pour NYE à Miami

Le duo « Fan of a Fan » Chris Brown et Tyga publient des photos de retrouvailles sur Instagram avant le réveillon du Nouvel An à Miami.

Tyga et Chris Brown ont été des amis proches pendant la majorité de leur carrière, mais c’est toujours agréable de les voir se réunir. Les deux ont connu un immense succès depuis leurs liens en début de carrière dans le Fan d’un fan ère, qui a commencé il y a près d’une décennie. Des casquettes TI € A aux procédures capillaires, en passant par la liaison à Miami pour la fin de 2020, le duo emblématique s’est solidifié en tant que légendes modernes. Il se sentait comme le Fan de fan les artistes ne pouvaient pas être plus grands qu’ils ne l’étaient, mais aussi difficile que cela soit à croire, le duo va encore mieux maintenant, et les chiffres le soutiennent. Cette année, Chris Brown a eu son single radio le plus réussi depuis 2008. L’album de la collaboration de Young Thug et Chris Brown, Slime & B a donné naissance à l’un des plus grands singles de l’année, « Go Crazy ». Pour ne pas être en reste, l’ami proche de Chris et collaborateur fréquent, Tyga a également passé une excellente année. Après avoir fait des vagues pour sa popularité sur la plate-forme OnlyFans, Tyga a créé sa propre « OnlyFans Model Management Company ». Mais même avec son succès en dehors de la musique, Tyga sait ne pas le laisser derrière lui. Après une apparition polarisante sur l’album posthume double platine de Pop Smoke, Visez les étoiles, visez la lune, et quelques célibataires en collaboration, Tyga a récemment abandonné le Fièvre bien faite mixtape le jour de Noël. Aussi sauvage qu’une année ait été 2020, Chris Brown et Tyga ont encore beaucoup à célébrer. Espérons qu’ils le font en toute sécurité à Miami.