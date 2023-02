Revue de « Empire of Light », le drame dans lequel Olivia Colman éblouit à nouveau

PAS DE SPOILERS

Empire of Light a été écrit et réalisé par Sam Mendes et a été nominé aux Oscars 2023. Ce sont les succès du film sur le cinéma et la santé mentale.

© 20th Century Studios LAOlivia Colman joue Hilary dans Empire of Light.

chemin vers le Oscars 2023sort en salles Empire de Lumière. Le dernier film du réalisateur et scénariste sam mendes Il est présenté comme un drame dans lequel le cinéma et la santé mentale sont les protagonistes. Avec Olivia Colman Menant l’histoire, le film parvient à combiner les performances d’un casting prestigieux avec une intrigue émotionnelle mais pas surprenante.

De grosses productions comme Les Fabelman soit Babylonequi concourent dans le 95e édition des Oscars, a conquis les cinéphiles lors de la dernière saison. Et c’est que les deux ont quelque chose en commun : le septième art est la grande passion de ses personnages principaux qui, devant ou derrière la caméra, parviennent à se déplacer avec leur persévérance pour réussir dans l’industrie.

Cependant, dans Empire de Lumière, l’accent est mis sur le spectateur. Comment un film peut transformer notre vie ? Cette question s’est développée à travers l’histoire de Hilary (Olivia Colman), une femme qui travaille dans un ancien cinéma d’une ville balnéaire anglaise au début des années 80. Sa vie bascule lorsque Stephen (Michael Ward)un nouvel employé, s’introduit dans sa routine.

Cette mystérieuse femme d’une cinquantaine d’années se bat pour sa santé mentale. En chemin, elle est accompagnée de ce jeune homme aux prises avec le racisme au quotidien et qui aspire à fuir la ville pour étudier à l’université. « Hilary et Stephen trouvent tous deux un sentiment d’appartenance à travers leur relation improbable et tendre et découvrent le pouvoir de guérison de la musique, du cinéma et de la communauté »explique le synopsis officiel.

Ainsi, l’intrigue – se déroulant dans le cinéma Empire – se concentre sur la vie de son administrateur. Hilary, qui dans son travail semble suivre parfaitement une série d’habitudes pour maintenir son équilibre, voit son quotidien bouleversé avec l’arrivée de Stephen. Son arrivée la mettra non seulement au défi d’explorer les parties cachées du bâtiment où elle travaille, mais remuera également quelque chose à l’intérieur, provoquant des expériences qui semblaient inconnues jusque-là.

En ce sens, Olivia Colman propose une interprétation exquise. Comme il l’a démontré dans ses derniers projets cinématographiques, il parvient à porter un regard sensible sur son personnage plein d’ombres et de lumières. Oui ok Empire de Lumière présente une histoire simple sans chocs majeurs, sa personnification inégalée exalte chacune de ses scènes.

La faiblesse du dernier long métrage de Sam Mendes apparaît lorsqu’il commence à innover. Des thèmes tels que l’abus, le racisme, l’équilibre émotionnel et la différence d’âge dans les relations commencent à apparaître à l’écran, détournant l’attention du sujet initial et ne l’approfondissant pas trop.

Même comme ça, Empire de Lumière possède de grands atouts tels que les performances d’une machine irréprochable Colin Firth et l’excellence déjà reconnue de Toby Jones. En outre, Tom Brooke, Tanya Moody, Hannah Onslow et Crystal Clarke ils semblent compléter efficacement le casting. De son côté, la photographie entre les mains de Roger Deakins -nominé aux Oscars 2023- se traduit par une proposition visuellement attrayante et un drame divertissant mais conventionnel.

