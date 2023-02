Une femme dit à son mari qu’elle « perdra tout respect pour lui » s’il arrête de travailler et « sangsue » son argent

« Je suis avec mon mari depuis environ 10 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avions tous les deux [horrible] emplois et a toujours convenu que ce serait 50/50 de lutter ensemble », a commencé une femme dans un confessionnal, postée sur le sous-reddit « r/AmItheA–hole » (AITA).

Le subreddit est un forum en ligne où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérange.

Elle a dit à son mari que s’il arrête de travailler et qu’elle doit être le principal soutien de famille, elle « perdra tout respect pour lui ».

Dans son article sur Reddit, elle a expliqué qu’au cours de la dernière année, sa carrière avait vraiment décollé et qu’elle gagnait maintenant un montant considérablement plus élevé que lorsqu’elle avait épousé son mari pour la première fois.

« C’est vraiment cool et j’ai proposé de prendre en charge beaucoup plus de finances, comme plus de factures et payer des voyages et des choses amusantes, mais récemment, mon mari a fait un commentaire sur le moment où il n’aura plus à travailler à son travail « , a-t-elle fait remarquer.

Alors que leurs enfants vont maintenant à l’école à temps plein, elle a souligné qu’il n’y a aucune raison pour un « parent à temps plein » et qu’elle n’a jamais non plus accepté de le devenir elle-même.

Après avoir entendu que son mari envisageait de quitter son emploi, elle lui a dit que s’il le faisait, elle « perdrait le respect pour lui » car elle ne veut pas avoir à être « financièrement responsable d’un homme adulte ».

« C’est devenu très silencieux et j’ai demandé s’il avait compris [that] nous étions sur la même longueur d’onde, et il a dit oui. »

La raison pour laquelle il voulait quitter son emploi était de poursuivre une carrière dans l’art.

Le processus de pensée de son mari était que s’il quittait son emploi, il pourrait passer plus de temps à faire de l’art, car il l’a toujours fait à côté mais n’a pas pu en tirer un revenu stable.

Elle a poursuivi en disant que son mari « a toujours rêvé de faire ça à plein temps », mais si elle le laissait quitter son emploi, elle aurait l’impression qu’il « sangsue » de son argent au lieu de gagner le sien.

D’un autre côté, elle se demande si le fait qu’elle lui ait refusé l’opportunité d’être artiste est une occasion manquée pour elle de soutenir ses rêves.

« Je veux dire oui, je pourrais techniquement nous soutenir par moi-même, mais j’ai l’impression que l’amélioration de ma situation n’est pas une excuse pour qu’il recule dans la sienne », a-t-elle souligné.

Elle irait également bien s’il choisissait de travailler comme artiste à temps partiel, mais s’attendrait à ce que plus de choses soient faites dans la maison si cela devenait le cas.

« Mais cela me donne aussi l’impression d’être un patriarche des années 50, même si je suis une femme », a-t-elle conclu.

La majorité des personnes qui ont commenté le message de la femme ont convenu qu’elle n’était « pas le trou du cul » (NTA).

« Il n’en a pas discuté avec vous, il a juste commencé à dire à quel point il avait hâte de ne plus travailler. Comme si c’était une affaire conclue », a écrit un utilisateur.

« Ce sont des choses qui doivent être discutées et convenues. Et vous êtes tout à fait dans votre droit de dire que vous ne voulez pas être le seul soutien de famille, même si vous gagnez assez pour le faire. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Il y a tellement plus à considérer que le salaire et les frais de subsistance, et vous devriez tous les deux être partenaires dans la planification de vos objectifs financiers actuels et futurs. »

« Peut-être rencontrer un planificateur financier et voir à quoi ressemblera votre situation avec et sans son salaire. »

Un troisième utilisateur a répondu : « Pas cool. Les emplois peuvent changer en un clin d’œil, les choses de la vie peuvent arriver. Une fois que vous avez quitté le marché du travail, il peut être très difficile d’y revenir. C’est quelque chose dont vous devez discuter tous les deux. »

