Énorme incendie au Bangladesh: des milliers de maisons incendiées dans la plus grande colonie Rohingya du monde; 15 morts, plus de 400 disparus

Des milliers de maisons ont été incendiées au Bangladesh lundi soir en raison d’un incendie soudain dans la colonie musulmane Rohingya. Un incendie s’est déclaré dans le camp de Balukhali dans la région de Cox’s Bazar, qui s’est propagé à une zone beaucoup plus vaste en peu de temps. Selon les établissements locaux, 15 personnes sont mortes dans l’incident à ce jour. Dans le même temps, plus de 400 personnes sont portées disparues.

Camps de réfugiés faits de feuilles de plastique

Dans le camp de réfugiés, le logement permanent est constitué de tentes, de bâches en plastique et d’épaisses feuilles de polyéthylène. Le porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Luis Donovan, a déclaré que les sauveteurs sont devenus actifs dès que l’accident a été signalé et qu’ils ont sauvé d’énormes pertes en vies humaines et en biens. Selon des témoins oculaires, de nombreux réfugiés seraient tués dans l’accident.

La plus grande colonie de réfugiés du monde

Les Nations Unies ont déclaré que des milliers de maisons rohingyas avaient été détruites par le feu dans le plus grand camp de réfugiés du monde au Bangladesh. Plus d’un million de réfugiés rohingyas qui ont fui le Myanmar en 2017 vivent à Cox’s Bazar et dans les camps alentour. Les Nations Unies et de nombreux pays musulmans les aident à vivre et à manger.

