Qu’est-ce que Bluetooth LE Audio et à quoi sert-il ?

Bluetooth LE Audio est une nouvelle norme visant à améliorer l’efficacité et la qualité des transmissions audio. Nous vous disons ce que vous devez savoir à ce sujet.

Casque Bluetooth et téléphone Android

Bluetooth est la norme la plus largement utilisée pour les connexions sans fil.. Nous l’utilisons tous les jours sur nos smartphones : qu’il s’agisse de se connecter à une enceinte, à des écouteurs sans fil ou à une smartwatch, le Bluetooth fait presque constamment partie de nos vies numériques. C’est quelque chose que nous tenons pour acquis.

Cependant, la norme est loin d’être parfaite et a ses défauts, qui peuvent heureusement être corrigés. Cependant, il existe un nouvelle norme appelée Bluetooth LE Audio qui souhaite affiner le fonctionnement du protocole, notamment en matière de transmission du son.

Bluetooth LE Audio : ce que vous devez savoir

Comme nous l’avons dit plus haut, Bluetooth LE Audio est une nouvelle norme visant à améliorer la qualité sonore dans les transmissions sans fil, ainsi que l’efficacité énergétique de tous les appareils qui se connectent à un smartphone pour exécuter des fonctions audio. En d’autres termes : les appareils conformes à cette norme ils sonneront mieux et consommeront moins d’énergie que ceux qui suivent le Bluetooth générique.

Cette nouvelle norme utilise un nouveau codec appelé Codec de communication à faible complexité ou LC3qui est chargé de compresser et de décompresser plus efficacement les données transmises et, par conséquent, permet obtenir une meilleure qualité sonore que si la norme actuelle est utilisée.

Un autre aspect à prendre en compte de cette nouvelle norme est que l’audio peut être diffusé sur plusieurs appareils en même temps, par exemple pour que deux casques sans fil puissent être connectés au même terminal. Pour l’instant, vous ne pouvez envoyer du son qu’à un seul appareil, mais avec la nouvelle norme, cette nouvelle possibilité intéressante s’ouvre.

Grâce à cette fonctionnalité, une autre porte intéressante s’ouvre également : connecter un appareil à plusieurs haut-parleurs dans toute la maison, par exemple. De cette façon, vous pourrez distribuer le son dans différentes pièces sans aucun type de retard, ce qu’il est possible de faire avec cette norme.

Enfin, il convient de noter que pas de limite d’appareil lors du partage du son avec Bluetooth LE Audio. En théorie, les premiers appareils conformes à cette norme ont commencé à sortir en 2020, mais nous ne connaissons pas l’état actuel de la mise en œuvre de la norme dans l’industrie.

