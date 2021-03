Cruella de Disney et Black Widow de Marvel sortent de l’hybride Disney Plus

Disney a annoncé des mises à jour de ses prochaines sorties de films, y compris de nouveaux retards et une version hybride de Disney Plus pour Veuve noire!

Cet après-midi apporte des nouvelles sur la liste des films à venir de Disney. Beaucoup ont spéculé (et espéré) pendant un certain temps que Disney finirait par donner Veuve noire, leur prochain grand film Marvel, une sortie hybride Disney Plus / Théâtrale. Aujourd’hui apporte la confirmation de cela, ainsi qu’une poignée d’autres retards et de nouvelles dates de sortie.

Citant le succès de Raya et le dernier dragonla version hybride de, Cruella et Veuve noire arrivera à la première Access de Disney Plus à la même date que celle de leur sortie en salles. Cruella maintient sa date de sortie du 28 mai, tandis que Veuve noire a reçu une autre légère poussée et va maintenant frapper 9 juillet 2021. Ils n’ont pas encore indiqué les prix de ceux-ci, mais je suppose que cela restera fidèle à l’accès Premiere de 30 € pour lequel ils ont opté pour Mulan et Raya.

En plus de cela, ils ont également annoncé que le prochain film de Pixar, Luca, sera toujours touché 18 juin mais tombera exclusivement sur Disney Plus! Cette version sera pour tous les abonnés, tout comme Pixar Âme était au cours des vacances.

Une poignée d’autres films ont également reçu de nouvelles dates de sortie, y compris un autre changement pour Shang Chi:

Guy gratuit – 13 août 2021

Shang Chi et la légende des dix anneaux – 3 septembre 2021

L’homme du roi – 22 décembre 2021

Eaux profondes – 14 janvier 2022

Mort sur le Nil – 11 février 2022

Lequel de ces films avez-vous le plus hâte de regarder? Assurez-vous de suivre toutes les dates de sortie changeantes avec notre calendrier de sortie 2021 pratique!