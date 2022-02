Atlanta prendra fin après la saison 4

Atlanta a été très apprécié lors de ses débuts, et le spectacle continue de gagner des fans même après son retour tant attendu. Atlanta a remporté deux Emmy Awards pour Donald Glover pour l’acteur principal dans une comédie et un prix de mise en scène pour son créateur, écrivain et vedette. La victoire de la réalisation était la première pour un réalisateur noir d’une comédie. Pourtant, d’Atlanta la fin est officiellement en vue.

Le PDG de FX, John Landgraf, a révélé jeudi lors de son passage à la tournée de presse hivernale (virtuelle) de la Television Critics Association que la quatrième saison annoncée précédemment de la comédie primée aux Emmy Awards de Donald Glover serait la dernière. Il a également noté que les deux dernières saisons avaient déjà été filmées.

La décision de mettre fin à la série n’est pas une surprise pour la plupart, car Glover a quitté son accord avec FX soutenu par Disney l’année dernière en faveur d’un nouveau pacte avec Amazon. La troisième saison débutera le 24 mars 2022, suivie de la dernière diffusion à l’automne. Glover avait terminé ses obligations envers la série jusqu’à présent.

20th Television / Télévision domestique Disney-ABC

« Pour être honnête, je voulais en quelque sorte que ça se termine après la saison deux », a expliqué Glover. L’acteur, cependant, a déclaré que boucler la série avec la saison quatre semblait être la conclusion naturelle pour Earn Marks, Alfred « Paper Boi » Miles et les autres personnages. « Lorsque les conditions sont réunies pour que quelque chose se produise, cela se produit, et quand ce n’est pas le cas, cela ne se produit pas », a déclaré Glover. « L’histoire a toujours été censée être ce qu’elle était. »





Glover a déjà travaillé chez Amazon, mettant en place une adaptation du long métrage Brad Pitt-Angelina Jolie Monsieur et Madame smith. La série devait sortir cette année, mais des changements dans la distribution ont fait reculer le spectacle. En septembre, le Hollywood Reporter a rapporté en exclusivité que le rôle serait refondu car les initiés ont noté qu’Amazon avait toujours de grands espoirs de lancer l’émission en 2022. Glover travaille également sur une série musicale pour Amazon appelée Ruche. Pourtant, Amazone n’a pas encore confirmé le spectacle. Glover a également déclaré qu’il serait prêt à revoir Atlanta à l’avenir, « s’il y a une raison de le faire, mais ça dépend toujours. J’aime garder les options ouvertes.

FX et Glover ont filmé les saisons trois et quatre consécutives avec l’idée de remettre la comédie à l’antenne dès que possible. La série a été diffusée pour la dernière fois en mai 2018. La nouvelle saison est tout ce que vous attendez de Atlanta», a déclaré Landgraf aux journalistes jeudi. La saison 3 sort son premier épisode le 24 mars sur Hulu.









