Regal Cinemas rouvrira avec Godzilla Vs. Kong en tant que Cineworld et Warner Bros signent un nouveau contrat

Le secteur du cinéma voit enfin des changements positifs pour la première fois depuis des mois. Non seulement les théâtres de New York et de Los Angeles ont finalement rouvert, mais Regal, la deuxième plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, a annoncé qu’elle reprendrait ses activités à temps pour Godzilla contre Kong. La société mère de la chaîne, Cineworld, a fermé tous les sites de la chaîne pendant six mois.

Godzilla contre Kong est sans doute la plus grosse sortie en studio en salles depuis Wonder Woman 1984 arrivé en décembre. Dans les mois qui ont suivi, la distribution des vaccins s’est accélérée et les cinéphiles semblent plus disposés à retourner au box-office. Regal ouvrira donc certains emplacements aux États-Unis le 2 avril, quelques jours à peine après Godzilla contre Kong fait ses débuts le 31 mars. D’autres sites de la chaîne seront ouverts d’ici le 16 avril, juste à temps pour la sortie de Combat mortel. Le PDG de Cineworld, Mooky Greidinger, avait ceci à dire.

«Nous attendons depuis longtemps ce moment où nous pourrons accueillir de nouveau le public dans nos théâtres Regal et restaurer notre rôle essentiel au sein des communautés que nous servons. La santé et la sécurité de nos clients, de notre personnel et de nos communautés étant notre priorité absolue, nous continuons de prendre toutes les précautions nécessaires et respectez nos directives CinemaSafe pour offrir en toute confiance une expérience sûre et confortable. Avec des restrictions de capacité allant jusqu’à 50% ou plus dans la plupart des États américains, nous serons en mesure d’opérer de manière rentable sur nos plus grands marchés. Nous surveillerons également de près au Royaume-Uni et à travers l’Europe alors que nous nous apprêtons à rouvrir progressivement à travers le monde conformément aux directives des gouvernements locaux. «

Un élément important de la réouverture de Regal concerne Warner Bros., le studio derrière Godzilla contre Kong. Warner Bros. a secoué l’industrie en révélant qu’elle publierait l’intégralité de sa liste de films 2021 à la fois dans les cinémas et sur HBO Max le même jour aux États-Unis.Bien que cet accord se poursuive tout au long de 2021, une partie de la réouverture de Regal comprend un nouvel accord avec le studio. . À partir de 2022, Warner Bros fournira au moins une fenêtre théâtrale exclusive de 45 jours pour les nouvelles versions. Mooky Greidinger avait ceci à dire à propos de l’accord.

« Nous sommes très heureux de l’accord avec Warner Bros. Cet accord montre l’engagement du studio dans le secteur du théâtre et nous considérons cet accord comme une étape importante dans notre relation de 100 ans avec Warner Bros. »

Le box-office a chuté en 2020. Pratiquement tous les cinémas aux États-Unis, et dans une grande partie du monde, ont été fermés pendant des mois. Des milliards de dollars au box-office ont été perdus et l’industrie a largement eu du mal à se remettre sur pied. Mais les choses commencent à s’améliorer lentement mais sûrement. La réouverture de Regal est une autre bonne nouvelle très nécessaire.

Cela signifie également de gros films sur le calendrier, tels que Veuve noire et F9, sont moins susceptibles d’être retardés à nouveau. Avec les salles ouvertes et le box-office en plein essor, les superproductions peuvent bientôt faire leur chemin dans le monde une fois de plus. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

