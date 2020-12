EMUI 11: Pas de mise à jour pour P30 Lite NE et P40 Lite? Commentaires Huawei

La promesse de Huawei a-t-elle été nulle? Le fabricant a récemment annoncé les appareils qui recevront une mise à jour vers EMUI 11. Cependant, les modèles très populaires Huawei P30 Lite New Edition et P40 Lite manquent ici. Les deux smartphones de 2020 ne recevront-ils pas une seule mise à jour majeure d’Android? Nous avons suivi et reçu une réponse qui donne au moins de l’espoir.

Jusqu’à présent, Huawei n’a nommé que les smartphones actuels de classe supérieure qui ont reçu une mise à jour vers EMUI 11. Mais si votre téléphone portable n’apparaît pas dans la liste, vous aurez peut-être encore de la chance. L’agence de relations publiques de Huawei en charge nous a informés qu’il ne s’agissait que d’une «liste préliminaire» axée sur les produits phares de l’entreprise. Les autres smartphones Huawei devraient également recevoir la mise à jour vers EMUI 11. Huawei Central l’avait déjà soupçonné – mais sans confirmation officielle.

Huawei reste vague

Mais quels autres appareils la nouvelle version recevra-t-elle désormais en détail? Nous avons explicitement interrogé Huawei à propos du P30 Lite NE et du P40 Lite. Nous n’avons pas reçu de réponse claire quant à savoir si ces modèles sont toujours en cours de mise à jour. Huawei ne peut pas encore dire quels autres téléphones recevront une mise à jour, nous dit la réponse.

Pourquoi il n’est pas possible de faire une déclaration spécifique sur deux modèles encore très actuels reste ouvert. De plus: même pour le tout nouveau P Smart 2021, le déploiement d’EMUI 11 n’a pas été confirmé. Cependant, nous savons depuis l’entretien avec William Tian que Huawei a tendance à faire des déclarations vagues à l’heure de l’arrêt d’Android.

Par conséquent, nous devons traduire la déclaration pour vous: nous supposons que le P30 Lite New Edition et le P40 Lite sont les candidats les plus probables du portefeuille Huawei pour EMUI 11. D’une part, les appareils de milieu de gamme se vendaient bien, d’autre part, ils ne sont pas mis en vente avant 2020 – et ce serait un signal fatal si le fabricant rompait sa promesse pour l’avenir avec des modèles relativement récents ou ne le limitait qu’à de petites mises à jour de sécurité . Ces téléphones portables doivent donc recevoir la nouvelle version (tout comme le P Smart 2021). Tout le reste pourrait être un désastre marketing.

Tenons-nous-en à la promesse pour l’avenir: sur le site officiel pour tout ce qui concerne le sujet, nous ne pouvons actuellement trouver que des indications que cette promesse comprend des mises à jour de sécurité – pas un mot sur les mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités. Nous ne pouvons plus comprendre si c’était le cas avant. Cependant, à la fin du mois de septembre 2020, nous avons été informés que les mises à jour logicielles faisaient également partie de la promesse. Nous supposons que cela est toujours vrai. Mais revérifiez ici.

Le Huawei P40 Lite est disponible en magasin depuis fin mars 2020. Il ne peut pas y avoir de fin aux mises à jour (© 2020 Huawei)

Android 11 arrive plus tard

Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine continue d’affecter Huawei. L’entreprise doit se passer du service Google depuis plus d’un an. C’est aussi évidemment un problème avec le développement de la mise à jour. Huawei doit probablement toujours attendre la version open source des nouvelles versions d’Android avant de pouvoir travailler sur des mises à jour majeures.

Cela peut également être vu dans EMUI 11: avec la nouvelle version, il n’y a pas de mise à jour vers Android 10 pour le moment. Cependant, certaines fonctionnalités d’Android 11 sont livrées avec la nouvelle interface utilisateur sur les smartphones du fabricant. Huawei ne fournit pas d’horaire pour Android 11 ni de confirmation que cette mise à jour viendra même. Au lieu de cela, vous pouvez passer directement à Harmony OS.