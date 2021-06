Qu’est-ce que le bal du prophète voilé et Ellie Kemper était-elle une princesse du KKK ?

Ellie Kemper, star des comédies bien-aimées « The Unbreakable Kimmy Schmidt » et « The Office », a passé les derniers jours à faire des tendances sur Twitter pour des raisons pas si drôles après qu’une photo a fait surface la montrant en train d’être couronnée reine de l’amour et de la beauté » au bal du prophète voilé de 1999 à St. Louis, Missouri, société secrète, prophète voilé.

En 1999, Kemper a été couronnée reine de l’amour et de la beauté au Veiled Prophet Ball.

La photo, initialement présentée dans un article de la même année dans le St. Louis Post-Dispatch, était sous-titrée « Elizabeth Claire Kemper, en tant que prophète voilée reine de l’amour et de la beauté de 1999, est suivie par ses pages ». L’étudiante de première année de l’Université de Princeton, alors âgée de 19 ans, était considérée comme « la 105e jeune femme à être ainsi honorée par l’organisation Veiled Prophet ».

Qu’est-ce que l’organisation du Prophète Voilé ?

The Veiled Prophet, une société secrète fondée en 1878 par le directeur du grain et ancien cavalier confédéré Charles Slayback.

L’organisation a été créée en réponse à la Grande grève des cheminots de 1877, au cours de laquelle les cheminots ont immobilisé des wagons dans tout le pays pour protester contre les salaires injustes et les conditions de travail déplorables. Les troubles civils augmentaient rapidement et les relations raciales entre les travailleurs noirs et blancs progressaient de manière positive, travaillant souvent ensemble pour protester contre leurs terribles situations.

Thomas Spencer a écrit dans « The St. Louis Veiled Prophet Celebration : Power On Parade 1877-1995 », que l’objectif principal des événements de l’organisation était de retirer la scène publique des demandes populistes de justice sociale et économique.

La société est bien connue pour une longue histoire d’application des structures de pouvoir existantes, des hiérarchies de classes et des croyances racistes, interdisant aux Noirs et aux Juifs d’adhérer pendant plus de 100 ans, n’autorisant finalement qu’un petit nombre d’entre eux à adhérer à partir de 1979.

Ellie Kemper a-t-elle vraiment été couronnée princesse ou reine du KKK ?

Alors que Kemper n’a pas été couronnée « Princesse KKK » ou « Reine du KKK », elle a été couronnée reine du prophète de l’amour et de la beauté par un groupe historiquement raciste et problématique.

Le tout premier prophète voilé, ou le chef de l’organisation, a été présenté comme illustration dans une édition de 1878 du Missouri Republican, et ressemble étrangement à quelqu’un vêtu de l’habit du Ku Klux Klan (KKK).

Photo : par inconnu – scan vers Wikipedia à partir d’un document du domaine public publié avant 1923, PD-US

À la lumière des origines oppressives et de l’application des croyances raciales et de l’hégémonie de classe, il est clair pourquoi les gens pourraient supposer que les deux sont une seule et même chose.

Bien que le Prophète voilé n’ait aucun lien direct avec le groupe haineux, le groupe a exercé une influence directe sur la création du KKK, qui a été formé près de quatre décennies plus tard en 1915.

Les deux semblent alors s’être nourris l’un de l’autre, et même si l’organisation Veiled Prophet a finalement ouvert ses membres pour inclure des membres noirs et juifs, il n’est pas possible d’effacer l’histoire et la position qu’elle occupait dans le passé.

En fait, ces mêmes personnes qui suivaient et croyaient aux anciennes valeurs de l’organisation restent toujours au pouvoir, changeant le nom du Veiled Prophet Ball en Fair Saint Louis en 1992 dans une tentative d’effacer le passé par peur de devenir socialement exilé.

Qu’est-ce que le Veiled Prophet Ball?

Le Veiled Prophet Ball est un bal des débutants organisé chaque année par l’organisation et connu pour être une affaire étrange.

Chaque année, un homme serait nommé pour régner sur l’événement et les activités connexes en tant que « Prophète voilé du Khorassan ». Le Prophète voilé lui-même sélectionnerait ensuite cinq des plus de 50 débutantes pour servir de demoiselles d’honneur spéciales au Prophète voilé. Cour d’honneur, l’une étant élevée au statut de reine de l’amour et de la beauté, comme l’était Ellie Kemper.

Après le processus de sélection, la reine recevrait un assortiment de cadeaux, comme un diadème en argent ou des colliers de perles, et la nuit se poursuivrait.

Dans le passé, le bal et le défilé organisé par le groupe plus tôt dans l’année comportaient des caricatures racistes de tous les groupes ethniques et se moquaient du sort des travailleurs qui protestaient contre les conditions de travail horribles.

Cela a changé, cependant, et les deux impliquent maintenant le même type d’activités que vous attendez de n’importe quelle autre foire ou festival, y compris des feux d’artifice, de la nourriture et autres.

En apprenant son implication passée dans la société, les gens se sont empressés de massacrer Ellie Kemper sur Twitter, apparemment sans avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet.

Kemper était surnommée la « reine du KKK » et « »reine du bal à la convention sur le racisme de St. Louis. «

D’autres remettent rapidement ces personnes à leur place, faisant des blagues sur leurs déclarations en tant que théories du complot et suggérant qu’elles se renseignent avant de sauter aux conclusions.

Ensuite, il y a ceux qui ont apporté des informations supplémentaires concernant la lignée familiale de Kemper, y compris le fait qu’elle vient de l’une des familles du Missouri les plus riches du Missouri.

Et certains n’ont pas tardé à souligner à quel point cette information est ironique à la lumière de son rôle dans « The Unbreakable Kimmy Schmidt ».

Kemper n’a pas d’antécédents de croyances racistes ou problématiques à part son implication dans le Veiled Prophet Ball en tant qu’adolescente, et certains défendent même cela, affirmant qu’étant donné son jeune âge à l’époque, elle aurait peut-être été endurée par sa famille encore sous leur influence.

Kemper n’a pas encore publié de déclaration publique à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, cela ressemble à un autre cas de fouille du passé dans le but de nuire à la crédibilité et à la réputation de quelqu’un sans une compréhension complète de la situation.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.