Cobra Kai : la mémoire des protagonistes sur Pat Morita

Les statistiques ne mentent pas et, selon les chiffres de la semaine dernière, Cobra Kai est la série la plus regardée de Netflix au cours de la dernière semaine dans le monde. Est-ce que cette fiction appartenant à la franchise de Karate Kid Il a su captiver les utilisateurs de la plateforme de streaming pour perpétuer l’héritage qui se transmet de génération en génération. Et c’est que sa principale force est sa capacité à maintenir la mystique qui est vue dans chaque entraînement d’arts martiaux qui a été vu pour la première fois il y a des décennies.

La première cassette qui composait la série de films est arrivée en 1984 Protagonisée par Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Noriyuki Pat Morita (M. Narigoshy Miyagi), Elizabeth Shue (Ali Mills), William Zabka (Johnnny Lawrence), Randee Heller (Lucille LaRusso) et Martin Kove (John Kreese), entre autres. Avec la rivalité entre Johnny et Daniel comme attraction fondamentale, le service par abonnement a repris ce succès qui vient de lancer de nouveaux épisodes.

Avec la quatrième saison à l’antenne et avec un énorme accueil du public, les protagonistes eux-mêmes se sont souvenus des débuts de cette bande et de leur hommage au protagoniste du film original. C’est en dialogue avec The Hollywood Reporter que Ralph Macchio a mis un accent particulier sur sa relation avec Pat Morita, l’icône de cette saga qui décédé à 73 ans en 2005. Apparemment, leur amitié était aussi réelle que celle qui était diffusée à l’écran.

L’équilibre, ainsi que l’intimidation, sont ancrés dans l’univers Karaté Kid de Miyagi, comme nous l’appelons. Et ce sont les éléments que la série Cobra Kai prend comme base pour trouver sa propre voix et son propre ton.« , a commencé l’acteur à dire. Et j’ajoute : « Le premier jour où j’ai entendu le concept des créateurs de la série, c’était quelque chose de très important pour moi d’avoir M. Miyagi tout au long de la série. Est rendre un grand respect au personnage et un hommage à notre relation et à cette magie que nous partageons, cette connexion spéciale”.

Ainsi, Ralph Macchio a assuré : «Il aurait adoré tout ça. je parle à ses filles parfois et je reste connecté de cette façon. Je n’ai pas eu à me battre pour avoir Miyagi dans la série car les créateurs étaient du même côté”. Avant de lancer la cinquième saison, il a conclu : «C’est quelque chose sur lequel nous travaillons ensemble pour informer la prochaine génération, pour partager l’héritage de son personnage et comment il parle encore aujourd’hui. Nous ressentons cet esprit sur le plateau”.

