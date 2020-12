Prix, heure et lieux: tous les animaux marins d’Animal Crossing New Horizons en un coup d’œil

Avec le grand Mise à jour d’été Pour Animal Crossing: Nouveaux horizons ont trouvé la natation et la plongée et donc aussi des animaux marins dans le jeu. Nous vous expliquerons comment attraper les créatures aquatiques, où les trouver, à quelle heure et ce que valent les animaux.

Comment nager et plonger dans Animal Crossing: New Horizons? Tout d’abord, vous avez besoin d’une combinaison de plongée, que vous pouvez acheter dans le magasin pour 8 000 miles de recoin ou 2 000 sternis. Une fois que vous avez enfilé le costume, vous pouvez aller à la plage Un bouton Appuyez pour sauter dans l’eau. En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton A, vous nagez enfin.

Comment plonger et attraper des animaux marins dans New Horizons? Dans certains endroits, vous trouverez des bulles Des bulles d’air. Si vous avez le Bouton Y presses, vous pouvez plonger. Vous êtes alors dans une vue de dessus et suivez simplement l’ombre pour attraper des animaux marins.

Animal Crossing: New Horizons – horaires et prix pour tous les animaux marins

Nous vous listons tous ci-dessous 40 animaux marins différents et indiquez dans quels mois et à quelle heure ils peuvent être trouvés. Si vous décidez de vendre les animaux, vous découvrirez également le prix.

Ananas de mer: 1500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – août Hémisphère sud: octobre – février

1500 sternis

Concombre de mer (Concombre de mer) : 500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – avril Hémisphère sud: mai – octobre

500 sternis

Cochon de mer : 10000 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: novembre – février Hémisphère sud: mai – août

10000 sternis

étoile de mer (Étoile de mer): 500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

500 sternis

Ormeau: 2000 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – janvier Hémisphère sud: décembre – juillet

2000 sternis

Oursin de mer (oursin de mer): 1700 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: mai – septembre Hémisphère sud: novembre – mars

1700 sternis

Oursin élégant (oursin en ardoise): 2000 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mai – septembre Hémisphère sud: novembre – mars

2000 sternis

Anémone de mer (anémone de mer): 500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

500 sternis

Méduse lunaire : 600 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: juillet-septembre Hémisphère sud: janvier – février

: 600 sternis

Nudibranche (limace de mer): 600 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

600 sternis

Huître perlière: 2800 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

2800 sternis

Moule bleue : 1500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – décembre Hémisphère sud: décembre – juin

1500 sternis

huître : 1100 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: septembre – février Hémisphère sud: mars – août

: 1100 sternis

Coquille : 1 000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

: 1 000 sternis

Limace de mer de Babylone (buccin): 1000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

1000 sternis

Coque de turban (coque de turban) : 1 000 Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – mai, septembre – décembre Hémisphère sud: mars – juin, septembre – novembre

: 1 000

Grande palourde géante (Gigas Giant Clam): 15 000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: mai – septembre Hémisphère sud: novembre – mars

15 000 sternis

Bateau perlé (Chambered Nautilus) : 1800 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mars – juin, septembre – novembre Hémisphère sud: mars-mai, septembre-décembre

1800 sternis

Poulpe (poulpe) : 1200 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

1200 sternis

Pieuvre parapluie (pieuvre parapluie) Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – mai, septembre – novembre Hémisphère sud: mars – mai, septembre – novembre



Vampire Squid (Vampire Squid) : 10 000 Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mai – août Hémisphère sud : Novembre – février

10 000

Calmar luciole: 1 400 Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: mars – juin Hémisphère sud : Septembre – décembre

1 400

Crabe Gazami (Crabe Gazami): 2200 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – novembre Hémisphère sud: décembre – mai

2200 sternis

Crabe du Pacifique (crabe de Dungesness) : 1900 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – mai Hémisphère sud: mai-novembre

1900 sternis

Crabe royal rouge : 8000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: janvier – mars Hémisphère sud: novembre – décembre

8000 sternis

Crabe des neiges: 6000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – avril Hémisphère sud: mai – octobre

6000 sternis

Barnacle (Acorn Barnacle): 600 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

600 sternis

Crabe géant (crabe araignée): 10000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – avril Hémisphère sud: septembre – octobre

10000 sternis

Kuruma Prawn (crevette tigrée) : 3000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

3000 sternis

Crevette Botan (Crevette Douce) : 1400 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: septembre – février Hémisphère sud: mars – août

1400 sternis

Crevettes mantes: 2500 sternis Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

2500 sternis

Langust (langouste): 5000 sternis Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: octobre – décembre Hémisphère sud: avril – juin

5000 sternis

Homard: 4500 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – juin, décembre – janvier Hémisphère sud: juin – juillet, octobre – décembre

4500 sternis

Isopode géant: 12 000 sternis Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: juillet – octobre Hémisphère sud: janvier – avril

12 000 sternis

Limule: 2500 sternis Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: juillet – septembre Hémisphère sud: janvier – mars

2500 sternis

Anguille de jardin tachetée: 1100 sternis Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre – avril

1100 sternis

Ver vortex marin (ver plat) : 700 sternis Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: août – septembre Hémisphère sud: février – mars

700 sternis

Arrosoir éponge (Panier de fleurs de Vénus) : 5000 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: octobre – février Hémisphère sud: avril – août

5000 sternis

Algue Wakame (algue) : 600 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: octobre – juillet Hémisphère sud: avril – janvier

600 sternis

Algues pousses rampantes (raisins de mer) : 900 sternis Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

900 sternis

En plus d’attraper des animaux marins, il y a aussi la possibilité des poissons et insectes à attraper pour le musée et bien sûr à gagner des sternis. Vous pouvez trouver tous les autres guides et informations sur les mises à jour et les événements sur notre page thématique.

