Emily Ratajkowski a présenté le nom de son fils et tout le monde s’est souvenu de Rocky

Emily Ratajkowski il vit l’un des moments les plus importants de sa vie et ce n’est pas précisément à cause d’une première. Ce lundi 8 mars, elle était mère pour la première fois avec son mari Sebastian Bear-McClard et a décidé de partager la nouvelle ce jeudi avec ses millions de followers. L’actrice présentée dans la société à Sylvestre Apollon et il voulait montrer son bonheur, Bien qu’il n’ait pas pu empêcher le nom choisi de devenir viral en raison de sa ressemblance avec le film historique Rocky. Découvrez les meilleures réactions!

«Sylvester Apollo Bear nous a rejoint sur le côté de la terre. Sly est arrivé le 08/03/21 le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus aimant de ma vie., le Britannique de 29 ans a posté sur une photo qui a plu à 2,6 millions de personnes en quelques heures. L’arrivée du bébé au monde a été célébrée par des collègues tels que Kim Kardashian, Natalie Portman ou Bella Hadid.

Ratajkowski avait partagé l’ensemble du processus de sa grossesse sur son compte Instagram et ses 27,1 millions de fans ont pu l’accompagner au cours de ces neuf mois. Pendant la grossesse, l’actrice avait dit qu’elle ne voulait pas connaître le sexe de la petite et que son sexe sera finalement choisi par lui à l’âge de 18 ans.

Chiques @emrata C’est la fana de Rocky. Il a nommé l’enfant Sylvester Apollo. KE WOMAN. – Mangue (@alabadomango)

Parmi ses messages, il n’a pas précisé pourquoi il avait choisi ce nom avec son partenaire et les théories des fans n’ont pas tardé à arriver. « Emily Ratajkowski doit être la fan n ° 1 de tous les films Rocky », était la tendance des commentaires liés à Sylvester avec Stallone (qui a joué Rocky Balboa) et à Apollo avec Creed (joué par Carl Weathers).







La mannequin et femme d’affaires a une carrière importante dans le cinéma, même si personne ne la rapporte au film de boxe. Son rôle le plus reconnu était dans Lost, un film de David Fincher sorti en 2014 et mettant en vedette Ben Affleck et Rosamund Pike.. De son côté, son mari est également acteur et producteur qui a travaillé sur différentes bandes telles que Good Time, Heaven Knows What ou Still Life. Aucun lié à Rocky.

Le couple s’est rencontré en décembre 2017 et un an plus tard s’est marié lors d’une cérémonie secrète. Ils gardent tous les deux un profil très bas et essaient de garder leur relation loin des médias. Ils ne partagent même généralement pas de photos ensemble sur les réseaux sociaux.