Netflix veut que les utilisateurs ne partagent plus leurs mots de passe

Tout semble indiquer que Netflix se prépare à mettre fin à l’une des pratiques les plus populaires parmi les utilisateurs de services de streaming. Partager des mots de passe avec ses amis et sa famille est quelque chose que n’importe quel utilisateur sur n’importe quelle plate-forme a fait depuis que ces sites ont commencé à gagner en popularité, transformant l’expérience de streaming en une sorte d ‘«activité collective».

Depuis quelque temps déjà, le grand «N» a laissé entendre qu’il chercherait à mettre fin à cette pratique et il semble qu’il ait déjà commencé avec quelques préparatifs à cet égard. Certains utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes lors de leur entrée sur la plateforme, car des codes de vérification commencent à apparaître pour le titulaire du compte et vérifient ainsi qu’ils sont au même endroit.

Tout semble indiquer que, jusqu’à présent, ce message apparaît en cas de connexion depuis un téléviseur, les utilisateurs de Roku ou d’autres appareils mobiles en seraient donc exemptés, pour l’instant.

La même société souligne que cela ne vise qu’à éliminer les utilisateurs qui utilisent un compte sans l’autorisation du propriétaire, ce qui dans un certain sens serait bénéfique pour les utilisateurs qui n’ont pas de plan d’appareil étendu.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à The Streamable: «Ce test est conçu pour s’assurer que les gens utilisent des comptes bancaires. Netflix à ceux qui sont autorisés à le faire. »Bien qu’en théorie cela semble être un scénario idéal pour l’entreprise et les utilisateurs, il y a encore quelques défauts.

Beaucoup de personnes qui partagent souvent leurs mots de passe avec des proches vivent même dans des états séparés, et bien qu’il existe des moyens efficaces et rapides de répondre à ces messages d’authentification, le faire chaque fois que quelqu’un essaie d’accéder au service peut amener les utilisateurs à abandonner. utilise le. Il ne reste plus qu’à attendre quelle sera la manière dont l’entreprise procédera à l’avenir.