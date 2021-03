De Lucifer aux joueurs: Tom Ellis a déjà un nouveau projet sur Netflix

Tom Ellis restera sur l’écran Netflix! L’acteur de 42 ans a un nouveau projet sur la plateforme alors qu’il termine le tournage de la sixième saison de Lucifer. Will star Joueurs, un film où un journaliste sportif sera l’objet de désir. La star sera entourée d’un grand casting. Passez en revue les détails du projet!

Le Britannique tourne actuellement les derniers épisodes de l’émission où il incarne le diable. L’artiste populaire est dans les enregistrements depuis septembre pour clôturer l’émission qui a lancé sa carrière. Puisqu’il n’y aura pas de septième saison, Ellis a dû sortir pour trouver de nouvelles directions et il les a déjà.

Tel que rapporté par date limite, lLes producteurs Marc Platt et Ryan Christians ont choisi l’acteur pour cette comédie romantique qui sera diffusée sur Netflix. Gina Rodriguez (protagonistes de Jane The Virgin) et Damon Wayans Jr (L’interprète de Happy Endings) fait également partie de la distribution principale du film. Le réalisateur sera Trish sie (Skycrapers) et le travail d’écriture sera entre les mains de Whit Anderson.

Tom Ellis: la star de Lucifer jouera dans Players, un nouveau film Netflix

Selon les rapports, l’intrigue suit Mank: un écrivain sportif de Chicago avec Rodriguez, qui tombe inopinément amoureux du personnage d’Ellis. Wayans Jr sera l’ami du journaliste nommé Adam. « Tout le monde doit apprendre ce qu’il faut pour passer du simple score au jeu pour toujours. », est le synopsis officiel partagé avec la presse.

Les joueurs signifieront le retour au cinéma du protagoniste de Lucifer. Le dernier film qu’il a fait était « N’est-ce pas romantique? » de 2019, dans une participation en tant que Dr Todd. Ses autres antécédents sur grand écran remontent au tournant du siècle. « Je suis tellement excité de faire ce film !!! », le Gallois a joyeusement posté.