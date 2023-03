L’acteur de The Last of Us Pedro Pascal admet qu’il est attiré par les rôles paternels

Cet article contient des spoilers pour l’épisode final de The Last of Us, « Look For the Light »





L’adaptation en direct de HBO de Le dernier d’entre nous a produit certaines des histoires les plus crues sur le plan émotionnel vues à la télévision moderne en l’espace d’une seule saison. C’était non seulement grâce à Neil Druckman qui était l’esprit créatif derrière le jeu vidéo original, et Craig Mazin qui a fait ses preuves dans le fauteuil du réalisateur sur divers projets, mais aussi en grande partie aux acteurs principaux de la série Pedro Pascal et Bella Ramsey. Tous deux bien connus depuis leurs jours sur l’épopée fantastique de HBO Game of Thrones, ils ont vraiment prouvé leur polyvalence cette année en tant que l’un des duos les plus célèbres du jeu, Joel et Ellie. Pascal en particulier a été sous les feux de la rampe ces derniers temps pour avoir joué des rôles qui semblent partager une chose en commun : la figure paternelle typée. Cependant, selon un rapport de CBR, Pascal a expliqué exactement pourquoi il s’est penché sur ce type de rôle.

Le jugement de Joel et comment Pascal a embrassé de tels rôles paternels

Depuis le dernier épisode de Le dernier d’entre nous sérénade à la fin de la première saison et simultanément à la fin du scénario du premier jeu, le public a été à la fois ébranlé et émerveillé par la performance de Pascal en tant que Joel qui a culminé dimanche dernier en de loin l’épisode le plus lourd de la série, émotionnellement. Confronté aux conséquences de ses actions violentes à l’hôpital de Salt Lake City, Joel est obligé d’affronter la personne qu’il aime le plus, sa fille de substitution qui a dû se battre d’une manière qu’aucun enfant ne devrait être forcé de faire afin de préserver le remède potentiel pour humanité. Par amour et par déni, il ne peut se résoudre à lui dire la vérité sur ce qui s’est passé et pourquoi il a choisi de la garder en vie plutôt que de la laisser abandonner sa vie pour la guérison. Pascal transmet toutes ces émotions de manière immaculée dans son rôle paternel de Joel, qu’il s’est senti reconnaissant de pouvoir donner vie à l’écran pour les millions de fans de l’histoire qui se connectent chaque semaine. Il a expliqué cela dans une récente interview avec Radio Times, et sur le fait qu’il est naturellement attiré par les rôles de type paternel dans sa carrière.

« Vous franchissez en quelque sorte les portes qui s’ouvrent … Je pense que ce genre de dynamique de père réticent nous était familier depuis le début des films et de la télévision avant Le Mandalorien est venu autour. C’est probablement une coïncidence. Bien qu’il y ait peut-être quelque chose à propos de moi… Cela n’entre pas dans ma prise de décision consciente en ce qui concerne le travail. Mais peut-être que dans la mesure où je peux contribuer au personnage, cela vient d’une partie protectrice de moi. Je peux être très protecteur envers mes amis et ma famille. Mais je n’ai pas d’enfants ! »

Toute la première saison de Le dernier d’entre nous est maintenant regardable exclusivement sur HBO Max. La deuxième saison de l’émission, qui plongera dans le jeu de suivi monumental Le dernier d’entre nous, partie II, n’a actuellement aucune fenêtre de sortie ni calendrier de tournage connu. Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.