Utilisez la «règle des 3,5 étoiles» pour trouver la nourriture chinoise la plus «authentique», selon le viral TikTok

Si jamais vous vous retrouvez dans une nouvelle ville avec un penchant pour la cuisine chinoise, un TikTok viral a une astuce pour vous aider à identifier les meilleurs : la note Yelp – mais pas particulièrement élevée.

Le 13 septembre, Freddie Wong (alias @rocketjump sur les réseaux sociaux) a publié un TikTok qui est depuis devenu viral sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Dans la vidéo, Wong, un joueur professionnel de Donjons et Dragons, prétend trouver la nourriture chinoise la plus « authentique » en utilisant le site Web de critiques de restaurants Yelp d’une manière unique.

« Le moyen le plus simple de trouver de la nourriture chinoise authentique, en supposant que vous vivez dans une grande région métropolitaine, est d’aller sur Yelp et de rechercher des restaurants avec trois étoiles et demie », explique Wong dans son TikTok, qui a a recueilli 7,2 millions de vues étonnantes en seulement deux jours. « Exactement trois ans et demi, pas trois, pas quatre. Trois étoiles et demie est un endroit idéal pour une cuisine chinoise authentique.

Wong poursuit en ciblant quelques restaurants de la région de Los Angeles pour prouver son point de vue, y compris son local PF Chang’s qui a deux étoiles et demie pour la chaîne alimentaire chinoise qu’il qualifie de « mauvais, évidemment ».

Il dit ensuite que Din Tai Fung, une chaîne de restaurants quatre étoiles, a « trop ​​d’étoiles – trop de Blancs l’aiment ». Wong poursuit en laissant entendre qu’à cause de cette note, « le service est trop bon » donc « la nourriture n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être ».

Wong explique ensuite les restaurants qui correspondent à sa thèse, y compris les restaurants de la vallée de San Gabriel à Los Angeles, une région connue pour son enclave culinaire chinoise. Il mentionne un restaurant appelé Happy Duck House et entre dans les détails sur un endroit appelé Shanghai Dumpling House, où il dit que les boulettes « sont meilleures » depuis qu’il y est allé et qu’il les a essayées de première main. « Les serveurs ne vont pas faire attention à vous, ils vont être impolis. Mais ça va avoir meilleur goût.

« Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, voici ma théorie : les attentes culturelles en matière de service sont différentes en Asie », déclare Wong dans la vidéo, faisant référence au principe répandu aux États-Unis selon lequel le client a toujours raison. « Ce n’est pas aussi proactif. Ils ne vont pas venir vers vous, ils ne vont pas simplement vous donner des recharges de manière proactive, vous devez signaler le serveur.

« Les gens sur Yelp sont insupportables ; ils creusent tous ces restaurants », ajoute Wong à la fin de son clip. « Le service est mauvais, mais la nourriture l’équilibre donc vous vous retrouvez avec un trois étoiles et demie. C’est le sweet spot. Fais-moi confiance. »

Les différences culturelles dans l’industrie du service à la clientèle menant à l’insatisfaction entre les communautés sont un phénomène bien établi. C’est une partie du monde moderne et globalisé dans lequel nous vivons tous.

En fait, une étude de 2008 dans le Journal of Hospitality Marketing & Management a révélé que les différences culturelles entre les cultures chinoise et américaine jouent un rôle dans la prédiction de la satisfaction des clients dans un restaurant bondé, et ce n’est qu’une infime partie de l’expérience de manger au restaurant.

« Une bonne critique Yelp ne signifie pas que c’est un bon restaurant – cela signifie simplement que le restaurant est doué pour faire des choses qui ne nuiront pas à sa note en ligne », a déclaré Wong à 45secondes.fr Food, ajoutant que le service est une énorme raison pour laquelle les gens s’énervent. assez pour laisser des critiques négatives.

« Sans surprise, les restaurants Yelp très bien notés sont souvent ceux avec un service au comptoir et des menus limités, minimisant ainsi les interactions négatives potentielles avec le personnel », a-t-il ajouté. “Je n’ai rien contre ces endroits, mais je pense que les gens qui ne mangent que dans les restaurants « les mieux notés » sur les sites de critiques en ligne ne mangent que dans les restaurants les plus ennuyeux.”

Wong a déclaré que la réponse à son TikTok a été extrêmement positive et a amené des gens du monde entier à publier leurs restaurants chinois préférés dans les commentaires qui ont également cette note de trois étoiles et demie. Wong a déclaré que cela vérifiait que l’astuce fonctionnait. « Cela me donne également une base de données pratique de bons restaurants chinois à découvrir », a-t-il déclaré.

La vidéo a également été republiée sur Reddit et également Twitteroù il a obtenu des millions de vues supplémentaires, avec des centaines de personnes dans les commentaires partageant leurs propres expériences avec les cuisines internationales dans les États qui correspondent à cette théorie.

« Cela correspond à mes expériences sociales », a tweeté une personne. “Je recherche activement des avis comme « trop ​​épicé » ou « l’hôtesse était impolie », c’est ce qu’il y a de mieux ici.”

Bien qu’il y ait quelques opposants dans les commentaires, Wong a déclaré qu’il espérait que les gens reconsidéreraient les cotes d’écoute comme l’alpha et l’oméga de l’endroit où ils devraient aller manger. Les restaurants qui se concentrent sur la bonne cuisine et qui n’optimisent pas leur restaurant pour les types de personnes qui laissent des avis en ligne peuvent être les meilleures nouilles biangbiang pour votre argent.

« J’ai trouvé très peu de recul sur ma théorie, ce qui est encourageant car j’espère que cela encouragera les gens à sortir et à manger plus de nourriture non seulement dans les restaurants chinois, mais aussi dans les restaurants représentant le monde entier des cuisines culturelles », a déclaré Wong.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait d’autres conseils de restaurant pour les esprits curieux, Wong a simplement dit de ne pas se fier aux critiques, uniquement à l’intuition. Si les habitants aiment un restaurant, le bon sens impliquerait que le restaurant sert la meilleure cuisine de cette localité.

« Certains des meilleurs repas de ma vie ont été trouvés en errant dans des quartiers intéressants de pays étrangers et en voyant où les gens mangeaient », a déclaré Wong, ajoutant qu’il existe un univers de nourriture incroyable au-delà de ce que les applications disent être de bons restaurants. « Nous n’avons qu’un nombre fini de repas sur cette Terre. Je m’efforce de vivre une vie où je n’en gaspille aucun.