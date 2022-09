Qui est qui dans « Santo », la série hispano-brésilienne de Netflix

Créée par Carlos López, « Santo » est une série d’action-thriller hispano-brésilienne dont la première aura lieu le 16 septembre 2022 sur Netflix. La fiction avec Raúl Arévalo et Bruno Gagliasso raconte l’histoire de deux policiers qui se trouvent de part et d’autre de l’Atlantique et qui se lancent dans une recherche effrénée d’un impitoyable trafiquant de drogue international.

Le thriller policier réalisé par Vicente Amorim a commencé à tourner le 14 mai 2021 et a été enregistré en Espagne et au Brésil. Verónica Fernández, directrice du contenu original de Netflix Espagne, a confirmé qu’il y avait des plans pour plusieurs saisons.

Outre Arévalo et Gagliasso, Victoria Guerra, Greta Fernández, Thomas Aquino, María Vázquez et Martín Aslan sont les acteurs qui complètent le casting de «Saint”. Mais Qui est qui dans la série espagnole ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SANTO »

1. Raul Arevalo est Miguel Millan

Raul Arévaloacteur et réalisateur espagnol qui a participé à des séries telles que « Cuéntame qué pasa », « El tiempo entre coutures », « Velvet », « Laembassy », « El continental » et « Antidisturbios », joue Miguel Millaán, un inspecteur des stupéfiants équipe qui tente de traquer un dangereux trafiquant de drogue qui se fait appeler Santo et dans le processus rencontre Cardona.

Raúl Arévalo et Bruno Gagliasso sont les protagonistes de la série ‘Santo’ (Photo : Netflix)

2. Bruno Gagliasso est Ernesto Cardona

Bruno Gagliassoconnu pour avoir incarné le schizophrène Tarso dans « India, a love story », le coureur de jupons Berilo dans « Passione » et le meurtrier avec trouble de la double identité Edu dans « Ojos sin culpa », donne vie à Ernesto Cardona, un policier brésilien qui Il suit également la piste du mystérieux criminel dont le visage n’a jamais été révélé.

Bruno Gagliasso dans le rôle d’Ernesto Cardona dans « Santo » (Photo : Netflix)

3. Victoria Guerra est Barbara Azevedo

L’actrice portugaise Victoria Guerra est chargée d’incarner Bárbara Azevedo, qui est liée à Santo et suscite l’intérêt de Cardona. En conversation avec ABC, l’interprète de 33 ans a raconté comment c’était de créer son personnage.

« C’était très difficile pour moi et aussi pour Carlos, le showrunner. Nous avons beaucoup parlé du personnage et de la façon de l’interpréter de manière concrète. Il arrive que souvent les personnages féminins soient très forts ou très fragiles, donc pour moi c’était très intéressant de faire un personnage qui a cette dualité« , il expliqua.

Victoria Guerra dans le rôle de Bárbara Azevedo dans « Santo » (Photo : Netflix)

4. Greta Fernandez est Susana ‘Susi’ Jackson

Greta Fernández, actrice espagnole reconnue principalement pour avoir joué dans les films « Elisa et Marcela » et « La hija de un ladrón », donne vie à Susi dans « Saint”. Il s’agit d’une sous-inspectrice qui, contrairement à son patron, essaie de suivre la réglementation.

Fernández a indiqué que son personnage «met plus de tête dans tout, bien que ce ne soit pas qu’il fasse les choses parfaitement. Peut-être est-il le personnage avec lequel il est le plus facile de sympathiser, même s’il est également possible de sympathiser avec Raúl, car c’est un si bon acteur et il met tellement de cœur en lui qu’il peut éveiller une certaine tendresse.”.

Greta Fernández dans le rôle de Susana ‘Susi’ Jackson dans « Santo » (Photo : Netflix)

5. Maria Vazquez est Arantxa Rivera

María Vázquez, qui est apparue dans des séries telles que « Al filo de la ley », « La fuga », « Vivir sin Permission », « Central Hospital » et « Fariña », participe à la Série Netflix hispano-brésilienne comme Arantxa Rivera.