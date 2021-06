ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans l’avant-dernier épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur», L’équipe de Saint-Bonaventure se rend au Guatemala pour une mission chirurgicale pour aider les patients d’un hôpital rural. Une fois sur place, l’équipe est confrontée à une petite communauté qui a désespérément besoin de son aide, mais qui se voit confier la tâche ardue d’identifier qui elle peut le plus aider. Et tandis que Shaun semble prospérer au Guatemala, Lea est toujours aux prises avec la perte de son bébé.

Dans ‘Come’ (4×19), après les adieux à l’aéroport, où Morgan assiste à un baiser entre Park et sa nouvelle petite amie, les médecins arrivent à destination et trouvent plusieurs cas cliniques: une patiente avec une bosse sur le bas de l’abdomen , une avec une éruption fongique sur le dos et une fille dont le sang coule de manière incorrecte.

Lorsque Park voit Morgan sur le point de craquer des patients qui ne peuvent pas l’aider, il essaie de lui parler, mais le Dr Reznick explique qu’elle ne peut plus lui demander de telles choses. Pendant ce temps, Lim, Claire et Lea sont kidnappées pour assister à un accouchement.

LEA QUITTERA SHAUN?

Tout fonctionne, mais voir la mère avec son bébé déprime la petite amie de Shaun. Claire essaie de la réconforter dans le couloir, lui dit que ce n’est pas grave de ne pas aller bien. De son côté, Lea explique qu’à chaque fois qu’elle pense qu’elle va mieux, ce n’est pas comme ça. Bien que vous sachiez que c’est un processus, c’est terrible.

Grâce aux conseils du Dr Brown, Claire décide de parler à Shaun de ce qu’elle ressent, en plus, elle lui dit que ses parents l’ont invitée à passer quelques jours en Pennsylvanie et envisage d’accepter la proposition dans l’espoir qu’elle va l’aider à surmonter la mort de votre fille.

Pendant ce temps, Shaun dit à Glassman: «Lea est triste, je ne sais pas comment la rendre moins triste», et lorsqu’elle demande conseil à Claire, elle obtient: «Tu mérites d’être heureuse». Que signifie? Que prévoit le Dr Murphy? Que se passera-t-il dans le prochain chapitre de « Le bon docteur« ?

Peut-être que Lea et Shaun décident de voyager ensemble en Pennsylvanie, une autre option est de rester au Guatemala et de continuer à aider, mais il y a aussi la possibilité que le couple décide de se séparer.