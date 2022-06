Liam Neeson de retour en tant que Qui-Gon Jinn dans la série animée Star Wars : Les Contes des Jedi

Une surprise Star Wars Le projet animé ramène un personnage préféré des fans de l’ère préquelle. Durant Star Wars Célébration, Dave Filoni a annoncé Star Wars : Les Contes du Jedi, qui sera une courte série animée en 6 parties à venir sur Disney + cet automne. Les courts métrages se concentreront sur les Jedi que les fans connaissent et aiment, mais à un moment différent de leur vie que ce qui a été vu à l’écran auparavant. Qui-Gon Jinn, un personnage original joué par Liam Neeson dans La menace fantôme. Qui-Gon était unique dans la trilogie préquelle, étant tué par Dark Maul à l’apogée de Épisode JE. Personne ne reste jamais vraiment mort dans le Star Wars monde cependant, comme l’une des histoires de Contes des Jedi mettra en vedette Qui-Gon en tant que padawan apprenant de son maître, le comte Dooku.

Encore plus excitant que le retour de Qui-Gon Star Wars est la confirmation que Neeson prêtera sa voix à Contes des Jedi. Le fils de Neeson exprimera la version plus jeune de Qui-Gon, qui occupera plus que probablement la majeure partie de l’épisode, mais le retour de Neeson signifie qu’il pourrait y avoir une composante de narration dans le conte. La formation de Qui-Gon sous la direction du comte Dooku comblera certains des vides des histoires des deux personnages, faisant suite à la révélation dans L’attaque des clones que Dooku a formé Qui-Gon. Pendant le Star Wars Panneau de célébration pour Contes des Jedi Filoni a expliqué comment, même si Dooku est finalement devenu un Seigneur Sith, son enseignement a façonné le Jedi Qui-Gon :

« Qui-Gon est l’un des meilleurs et, à certains égards, des Jedi les plus intéressants, en raison de sa philosophie, qui est différente du Conseil Jedi. Et où a-t-il appris cela, sinon de son mentor, le comte Dooku ? »

Qui-Gon pourrait-il également revenir en direct cette année?

Contes des Jedi Ce ne sera pas la première fois que Neeson jouera à Qui-Gon depuis La menace fantôme, et ce ne sera peut-être pas le dernier. Neeson a exprimé le maître Jedi dans quelques épisodes de La guerre des clones en plus d’être l’un des Jedi qui a parlé à Rey vers la fin de L’Ascension de Skywalker, mais Neeson lui-même n’est pas apparu à l’écran en tant que Qui-Gon depuis plus de 20 ans. Cela pourrait changer dans un proche avenir, car le Obi Wan Kenobi La série sur Disney + a présenté une poignée de références à Qui-Gon tout au long de ses premiers épisodes. Obi-Wan essaie de communiquer avec la version fantôme de force de son maître depuis une décennie, mais il n’a pas encore pris contact. Comme il a été évoqué plusieurs fois, et Kénobi sert finalement de suivi à la trilogie préquelle, un camée de Neeson vers la fin de la série n’est certainement pas hors de question.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Contes des Jedi, mais il arrivera sur Disney+ avant la fin de l’année. Les prochains mois s’annoncent chargés pour Star Wars entre les derniers épisodes de Kénobi la première saison de 12 épisodes de Andor première le 31 août, puis Contes des Jedi venir quelque temps après. Sans parler de la deuxième saison de Le mauvais lot qui envisage également une fenêtre de sortie à l’automne 2022. Après un printemps et un été de projets d’action en direct, les mois d’automne et d’hiver seront remplis d’une variété d’animations Star Wars contenu pour le plaisir des fans.