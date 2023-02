Ellen Pompeo quitte « Grey’s Anatomy » : explication du dernier chapitre de Meredith Gray

Ellen Pompeo dit au revoir à Meredith Gray dans le septième épisode de la saison 19 « Grey’s Anatomy ». Le départ du protagoniste du drame médical de longue date d’ABC a été annoncé fin 2022 et s’est finalement produit le jeudi 23 février 2023 dans le chapitre « Je suivrai le soleil» (« Je suivrai le soleil »).

Le chef de la chirurgie du Grey Sloan Memorial Hospital a quitté son poste parce qu’elle a accepté une offre d’emploi à Boston pour faire partie d’une grande entreprise qui fait de la recherche et du traitement de la maladie d’Alzheimer.

« Je suis éternellement reconnaissant et honoré par l’amour et le soutien que tout le monde m’a montré, Meredith Gray et la série pendant 19 saisons ! Quoi qu’il en soit, rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous êtes tous des motards et vous avez tous rendu la balade tellement amusante et emblématique ! Je t’aime à la folie et je te remercie en retour. Ce n’est pas leur première fois sur les montagnes russes… ils savent que le spectacle doit continuer et Je vais certainement les visiter à nouveau. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude», a écrit Ellen Pompeo sur son compte Instagram.

Ellen Pompeo dans une scène de son dernier épisode de « Greys Anatomy » (Photo : ABC)

QU’EST-IL ARRIVÉ À MEREDITH DANS « GREY’S ANATOMY » SAISON 9 CHAPITRE 7 ?

Meredith n’a pas réussi à résoudre ses problèmes avec Nick (Scott Speedman) avant de se rendre à Boston avec ses enfants. Ils étaient tous les deux en colère pour des raisons différentes, elle parce qu’il ne lui avait rien dit »Je t’aimeet parce qu’elle avait envoyé des signaux si mitigés, alors qu’il était en colère qu’elle ne l’ait pas rappelé et ait décidé de partir sans lui parler.

Après la mort de l’auteur de livres pour enfants Tessa, Mer a dit à Nick : « Je te veux dans ma vie si tu veux être dans ma vie. Mais si je dois choisir, je me choisis, je choisis mes enfants et je choisis ce qu’il y a de mieux pour nous, et je ne vais pas te supplier de m’aimer.”.

Enfin, le personnel de Grey Sloan a porté un toast au nouveau travail de Meredith. Pendant la célébration et l’envoi, Taryn a pris la parole et a dit à Nick à quel point Meredith était incroyable et que pour une raison quelconque, elle l’aimait, donc s’il se trompe, c’est un idiot.

L’épisode 7 de la saison 19 de « L’anatomie de GreyCela s’est terminé avec Nick sortant de la conférence de Helm et essayant de se rendre à l’aéroport pour rattraper Meredith. Réalisant qu’il ne s’en sortirait pas, il l’appela pour lui dire qu’il l’aimait, et elle fit semblant de ne pas l’entendre.

MEREDITH REVIENDRA-T-ELLE DANS LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

Dans son message d’adieu, Ellen Pompeo a indiqué que «je les visiterais encore« , Il est donc possible que Meredith Grey fasse une brève apparition dans le dernier chapitre de la saison 19 du drame médical créé par Shonda Rhimes.

Bien que la protagoniste quitterait les caméras, elle resterait la narratrice et la voix principale de la série. De plus, l’actrice de 53 ans est toujours productrice exécutive de « L’anatomie de Grey”, un programme qui a débuté en mars 2005.