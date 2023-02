Storm : voici comment sonne la chanson de Bad Bunny et Gorillaz

célébrités

La collaboration avec Bad Bunny fait partie du dernier album de Gorillaz : Cracker Island.

©Getty ImagesBad Bunny et Gorillaz ont présenté « Storm »

Cette semaine il nous a surpris avec diverses collaborations, de la chanson de Shakira avec Karol G à celle d’Ariana Grande et The Weeknd sans laisser de côté Tempête, La nouvelle chanson de Gorillaz et Bad Bunny dont un fragment avait déjà fuité cette semaine.

Qui dirait que le groupe qui a joué Clint Eastwood En 2001, plus de 20 ans plus tard, il rejoint l’interprète de reggaeton le plus connu de ces dernières années pour sortir une chanson en dehors du hip hop qui les caractérise.

Tempêtela collaboration avec Bad Bunny, fait partie du dernier album de Gorillazappelé île aux craquelins et que comprend d’autres chansons et collaborationscomme fonctionnement silencieuxavec ade omotayo; Nouvel oravec apprivoiser Impala et bottillons marron; huileavec pseudos stevie; Île de la Possessionavec Beck; île aux craquelinsavec chat tonnerre; en plus de Tarentule, L’influenceur fatigué, Singe maigre et bébé reine.

+ Pourquoi la chanson de Bad Bunny et Gorillaz s’appelle Storm ?

Cracker Island est le huitième album studio de Gorillaz. La collaboration avec Bad Bunny a été annoncée par Damon Albarn lors d’une visite au Mexique, en 2020quand il a dit qu’il était en pourparlers avec le méchant lapin.

Selon Damon Albarn, la chanson a été enregistrée la première fois qu’ils se sont rencontrés. Albarn était en Jamaïque et Bad Bunny était à Porto Rico, alors ils ont décidé de se rencontrer, cependant, le jour où ils ont parlé en studio il y a eu un fort orage. Le lendemain, ils ont enregistré la chanson et ont pris le titre de leur première rencontre.

