L’actrice Anne Heche est décédée à l’âge de 53 ans

Anne Heche a subi un grave accident il y a une semaine et il a finalement été confirmé qu’elle est décédée à l’âge de 53 ans.

© GettyL’actrice Anne Heche est décédée à l’âge de 53 ans.

L’actrice Anne Hèche53 ans, est décédé ce vendredi après avoir été impliqué dans un accident de la circulation à Los Angeles le vendredi 5 août. Selon le rapport de police, son véhicule a été vu en fuite et a percuté une résidence à grande vitesse, provoquant un incendie qui a détruit une grande partie de la résidence. Lorsqu’elle a été secourue par les pompiers, elle a pu communiquer, mais a ensuite perdu connaissance et est restée dans le coma pendant sept jours.

Le département de police de Los Angeles lui a prélevé un échantillon de sang et a montré qu’il avait consommé de la drogue avant de monter dans la voiture. « Sur la base du prélèvement sanguin, il a révélé la présence de drogues, cependant, des tests supplémentaires sont nécessaires pour exclure toute substance administrée à l’hôpital dans le cadre de son traitement médical.« , a déclaré un responsable aux médias Fox News. D’autre part, TMZ Il a déclaré qu’il était sous l’influence de la cocaïne et du fentanyl au moment de l’accident.

Dans les dernières heures, la famille de Fini avait publié une déclaration au magazine Personnes ce qui montre que pratiquement il n’y avait aucun espoir de vie. « Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et à remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au West Hills Hospital Burn Center. »déclarez les premières lignes.

Il a continué: « Malheureusement, en raison de son accident, Anne Heche a subi une grave lésion cérébrale anoxique et reste dans le coma, dans un état critique. On ne s’attend pas à ce qu’elle survive. ». De plus, ils ont précisé quel était leur souhait : « Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables. ». Enfin, la déclaration mentionnait : « Anne avait un grand cœur et touchait tous ceux qu’elle rencontrait par son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle voyait répandre la gentillesse et la joie comme l’œuvre de sa vie, notamment en déplaçant l’aiguille pour l’acceptation de ceux qui aiment. Elle restera dans les mémoires. pour sa courageuse honnêteté et cruellement manquée pour sa lumière ». Après cette lettre, la famille a confirmé que le système de survie avait été retiré et il est décédé vendredi après-midi.

Anne Hèche Il s’est imposé comme l’une des figures hollywoodiennes les plus acclamées des années 90, se distinguant principalement dans le cinéma et la télévision, obtenant des nominations pour les prix Emmy et Tony. Dans le monde du cinéma, on se souvient d’elle pour ses rôles dans Donnie Brascoavec Johnny Depp, et six jours, sept nuits avec Harrison Ford. Elle était également connue pour être la compagne d’Ellen DeGeneres, qui a déclaré qu’elle n’avait pas été en contact avec elle depuis longtemps. Dans les réseaux, les internautes lui disent déjà au revoir avec affection.

