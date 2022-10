Elite saison 7 : le personnage qui revient dans la série Netflix

in

La septième saison de Élite C’était déjà confirmé et avec une surprise : l’un des personnages emblématiques revient. Sachez qui c’est.

©NetflixLes protagonistes d’Elite

C’est un fait!Netflix parie à nouveau sur Élite. La série, originaire d’Espagne, est arrivée sur la plateforme en octobre 2018 et a connu un succès complet dans le monde entier. C’est pourquoi, à plus d’une reprise, le géant du streaming n’a pas hésité à lui donner une nouvelle opportunité. A tel point que la bande a déjà un total de cinq saisons disponibles dans le catalogue. En fait, le cinquième est sorti cette année.

C’était le 8 avril 2022 dernier lorsque Élite est revenu sur Netflix avec huit nouveaux épisodes qui ont tout changé. Jouant une fois de plus sur les flashbacks et les souvenirs d’étudiants enquêtant sur un crime, la bande a attiré des milliers de téléspectateurs. D’ailleurs, ce sont ces mêmes fans qui ont été surpris d’apprendre que la sixième édition arrivera plus tôt que prévu. Eh bien, il faut se rappeler qu’il sortira également en 2022.

Le 18 novembre, l’histoire de Élite continuera après la fin tragique de la cinquième partie. Bien sûr, il y aura de nouveaux visages, mais la réalité est que ce ne sera pas tout dans l’histoire puisque Netflix a confirmé qu’une nouvelle édition arrive !. Pour le moment, on ne sait pas quand il sortira ou si le travail a déjà commencé, mais sans aucun doute, il est plus proche que jamais. Et, bien qu’on ne sache pas encore si ce sera le dernier, il est venu avec des nouvelles sans précédent.

Dans l’annonce du renouvellement, la production a confirmé que de nouveaux visages arrivent à Las Encinas. Bien que ce que les fans aient le plus aimé, c’est que l’un des personnages les plus emblématiques de la bande sera toujours présent. C’est Omar Ayuso, qui dans la fiction donne vie à Omar, l’un de ceux qui fait partie du casting depuis la première édition. Pourtant, cela a également soulevé des doutes.

La réalité est qu’après avoir appris le retour d’Omar Ayuso, beaucoup se sont demandé ce qui arriverait à ceux qui étaient dans la cinquième saison. Bien qu’il ait été confirmé qu’Itzan Escamilla ne reviendra pas, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Caye) ou Pol Granch (Phillippe). Mais, pour connaître la vérité, il semble que nous devions attendre l’arrivée de la sixième saison.

