Les stars d’Halloweentown se souviennent de l’impact du premier DCOM

Cela fait 25 ans que Ville d’Halloween première et en tant que tout premier film original de Disney Channel (DCOM), la franchise familiale a eu un impact culturel significatif. Les co-stars (et le couple nouvellement fiancé) Kimberly J. Brown et Daniel Kountz ont parlé à People de l’anniversaire monumental du film et de ce qui rend le Ville d’Halloween franchise unique en son genre. Bien que Brown, qui a joué la sorcière adolescente Marnie Piper dans les trois premiers épisodes, dit qu’elle n’avait absolument aucune idée que Ville d’Halloween deviendrait un classique, juste le filmer était spécial.





« Je suppose que nous savions que c’était un film spécial dans le sens où nous nous sommes tellement amusés à le faire et que les acteurs s’entendaient vraiment très bien et ont passé un bon moment à le faire et étaient ravis que tout le monde le voie », a déclaré Brown. , se remémorant ce que cela faisait de voir le succès de Ville d’Halloween aider à faire de Disney Channel un nom familier.

« Disney Channel était si nouveau à l’époque… donc ils n’étaient même pas encore présents dans tous les foyers. C’était vraiment intéressant à regarder Ville d’Halloween grandir, mais aussi regarder Disney Channel vraiment exploser pour devenir ce qu’il est maintenant. »

Et Kountz, qui a rejoint la franchise en tant que fils d’un sorcier maléfique en 2001 Halloweentown II : la vengeance de Kalabar, se souvient que tout le monde sur le plateau était « gentil et chaleureux ».

« J’étais juste un jeune acteur, genre, ‘Oh super, j’ai eu ce rôle dans ce film de Disney, super cool.’ Et puis j’ai pris l’avion pour Vancouver et j’ai travaillé avec [Brown] et tout le casting incroyable. Tout le monde était si gentil et chaleureux et accueillant. C’était super », a-t-il déclaré.

Brown et Kountz partagent les expériences des fans

Bien que les vedettes du film n’aient peut-être pas imaginé l’impact de Ville d’Halloween pendant le tournage, Brown et Kountz disent que les fans ont souvent exprimé leur gratitude pour l’importance des films joués dans leur enfance.

« Nous avons organisé des événements pour les fans et l’une des choses qui me frappe le plus est le » être normal est largement surestimé » [line] et combien cette citation a signifié pour tant de gens », a déclaré Kountz, se référant à une réplique du premier film.

« Tant de gens viennent me voir et me disent : ‘Je veux juste que tu saches que ça m’a aidé à traverser mon enfance parce que je sentais que j’étais différent… mais ça m’a fait me sentir mieux.’ Cela me met presque la larme à l’œil maintenant. En pensant à la façon dont ils ont pris cela, et ils l’ont gardé en leur pouvoir, et ils ont grandi avec ça en sachant: ‘Hé, ça va si je suis différent parce que différent c’est bien.’ C’est merveilleux. »

Et Brown dit qu’elle est honorée lorsque les fans l’approchent, partageant qu’elle a appris une importante leçon d’acteur de feu Debbie Reynolds, qui a joué la grand-mère de Marnie Aggie Cromwell dans Ville d’Halloween.

« Je suis tellement honorée. Une chose que Debbie Reynolds m’a impressionnée en tant que jeune fille, c’est qu’elle m’a vraiment montré à quel point c’est un cadeau de pouvoir rendre les gens heureux en jouant. C’est un tel cadeau apporter de la joie aux gens et avoir cette relation avec les gens au fil des films et partager la magie au fil des ans. »

« J’aime Marnie autant que tout le monde, et elle faisait définitivement partie de moi. C’est tellement touchant. Je suis tellement reconnaissant à tous les fans et à tout pour avoir fait des films ce qu’ils sont. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir continuer à répandre de la joie dans le monde », a-t-elle ajouté.