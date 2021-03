Pourquoi le réalisateur de Wonder Woman a coupé la trame de fond traumatisante de Themyscira du plan original

Même si les films de bandes dessinées font fureur ces jours-ci, ce que nous voyons généralement sur grand écran est une version édulcorée et désinfectée des bandes dessinées. L’un des plus grands exemples de ce phénomène implique la princesse Diana aka Wonder Womanet Themyscira, l’île des Amazones qu’elle appelle chez elle.

Dans les bandes dessinées,Themyscira était une nation insulaire fondée par la reine Hippolyta, la mère de Diana, après avoir été forcée de fuir sa maison d’origine en Grèce. La raison de sa fuite était une attaque d’Hercule et de son armée contre la maison d’Hippolyta, au cours de laquelle elle et les jeunes filles de son pays ont été victimes d’un viol brutal en masse. Dans une interview avec Collider, Connie Nielsen, qui joue Hippolyta dans le DCEU, a révélé que le plan initial avait été d’incorporer l’événement de viol de masse dans la trame de fond de l’Amazonie en 2017. Wonder Woman jusqu’à ce que la réalisatrice Patty Jenkins intervienne.

« [Jenkins] était très clair sur ce que les Amazones étaient censées être. Et je pense qu’à l’origine, il y avait eu une idée que les Amazones avaient été profondément traumatisées par une sorte d’événement horrible impliquant un viol de masse. Et Patty a juste dit: «Hm, non. Non, non, nous n’allons pas mettre ça sur ces Amazones. Nous ne voulons pas commencer à les voir comme des victimes, et pourquoi le ferions-nous? Débarrassons-nous de cette partie et assurons-nous que ce sont des héros dans leurs propres termes. «

Dans les bandes dessinées, la torture passée d’Hippolyta aux mains d’Hercule et de ses hommes a conduit à une profonde méfiance à l’égard de tous les hommes, c’est pourquoi elle crée Themyscira comme un havre pour les femmes loin de l’humanité où elles peuvent apprendre à se battre et à se défendre. Cette méfiance à l’égard des hommes était également la principale raison pour laquelle elle était si fermement opposée à l’envoi de sa fille au monde sous le nom de Wonder Woman.

Dans le film, cet aspect particulier des motivations d’Hippolyta a été supprimé et les Amazones ont plutôt été présentées comme une race d’êtres magiques spécifiquement créés par Zeus pour être séparés du reste de l’humanité. Selon Nielsen, le principal désir de Jenkins de changer la trame de fond des Amazones était de les montrer comme étant des guerriers héroïques et féroces à leurs propres conditions plutôt qu’en raison d’un traumatisme passé.

« [Jenkins stated that] ils n’ont pas fait partie des victimes de l’histoire. Ce sont ces femmes incroyablement courageuses et nous n’allons pas leur faire subir un traumatisme dès le départ. Nous allons les faire recevoir par les gens en fonction de qui ils sont. Quelle est leur culture? Pourquoi sont-ils si féroces? Que signifie vivre sur une île où il n’y a pas de gars? Ça avait tellement de sens, tu sais? Vous aviez besoin qu’ils aient une expérience très simple afin de pouvoir les accepter comme les héros qu’ils sont. «

Nous allons bientôt approfondir l’histoire des Amazones avec un Wonder Woman film dérivé que Jenkins est en train de développer, qui verra Nielsen revenir sous le nom d’Hippolyta. Le projet n’a pas encore de date de sortie. Cette nouvelle est née à Collider.

