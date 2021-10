Guide: Tous les jeux PS5 fonctionnant à 120 images par seconde

Phoenix Contact Alimentation rail DIN Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/5 29.5 V/DC 5 A 120 W 1 x S97103

enquête Idéale pour la construction de machines en série 29.5 V/DC / 5 A 120 W Entrée 1 phases Plage de tension d'entrée 85 - 264 V/AC Connexion (composants): borne à vis description Trio Power est une alimentation primaire à cadence 24 V qui se distingue par une tension de sortie réglable ainsi qu'un rendement élevé et une conception compacte. Son utilisation est internationale grâce à l'entrée à spectre large et ses nombreuses homologations internationales. Une fonction de surveillance intégrée permet de diagnostiquer les états de fonctionnement anormaux. traits Utilisable dans le monde entier grâce à l'entrée à spectre large et aux nombreuses homologations internationales · Grande fiabilité grâce à une autonomie élevée en cas de coupure de courant à pleine charge et à un MTBF élevé 500 000 h · Connectable en parallèle pour l'augmentation de la puissance et la redondance · Mise en service simplifiée grâce à la surveillance du fonctionnement par LED · Compensation des chutes de