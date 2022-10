‘Weird Al’ Yankovic dit que Warner Bros. a refusé sa demande de parodie de Harry Potter

Pour aussi populaire que le Harry Potter franchise était devenue, elle n’était jamais devenue la cible d’un « Al bizarre » Yankovic parodie, mais il s’avère qu’il y a une raison à cela. Légalement, Yankovic n’a pas besoin d’obtenir la permission de ceux qu’il parodie car son matériel est protégé par la loi sur la parodie, mais même ainsi, le célèbre parodiste chercherait toujours leurs bénédictions. Il évitera la parodie si quelqu’un n’est pas satisfait par courtoisie professionnelle.





Avant la première de son biopic Roku BIZARRE : L’histoire d’Al YankovicYankovic a parlé du film dans une interview avec THR. Dans le film, Yankovic est joué par Harry Potter vedette Daniel Radcliffe. En fin de compte, cela rappelle à Yankovic quand il voulait faire une sorte de parodie sur Harry Potter il y a quelque temps, allant jusqu’à approcher Warner Bros. pour obtenir leur permission. Il a finalement abandonné la parodie lorsqu’il n’a pas obtenu la bénédiction du studio, bien qu’il affirme que l’incident lui a également appris une leçon précieuse.

« Je ne pense pas avoir jamais mentionné cela, mais chaque fois que c’était, comme il y a une décennie ou deux, je pense que j’ai approché – était-ce Warner Bros. qui a sorti ce film? J’ai approché la société de cinéma juste pour obtenir une bénédiction générale. Comme, ‘Hé, j’aimerais faire une parodie de Harry Potter.’ Et je pense qu’ils ont dit « Non », ou ils n’ont jamais répondu ou quoi que ce soit. Mais c’était un peu comme, parfois, quand vous avez affaire à des franchises et que vous demandez la permission, il y a tellement de gens qui peuvent dire « Non ». Et ils le font généralement. Donc, j’ai en quelque sorte appris ma leçon là-bas que si je fais une franchise, il vaut généralement mieux le faire et demander pardon plutôt que la permission.





La star de Harry Potter, Daniel Radcliffe, parodie « Weird Al »

La chaîne Roku

Tout revient à Daniel Radcliffe faisant la satire de « Weird Al » Yankovic pour le nouveau film BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic. Le film n’est pas une représentation tout à fait précise des antécédents de Yankovic, usurpant les biopics des musiciens en imaginant le chanteur « Eat It » comme vivant un style de vie beaucoup plus difficile. Le film, réalisé par Eric Appel et co-écrit par Yankovic et Appel, met également en vedette Evan Rachel Wood, Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson et Quinta Brunson.

« Quand mon dernier film UHF est sorti en 1989, j’ai fait le vœu solennel à mes fans que je sortirais un grand film tous les 33 ans, comme sur des roulettes », a déclaré Yankovic dans un communiqué lors de l’annonce du film. « Je suis très heureux de dire que nous ‘ re dans les délais. Et je suis absolument ravi que Daniel Radcliffe me représente dans le film. Je n’ai aucun doute que c’est le rôle pour lequel les générations futures se souviendront de lui. »

BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic sera diffusé sur The Roku Channel pour diffusion en continu le 4 novembre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle du film ci-dessous.