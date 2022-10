Clown dans un champ de maïs : nouveau film Slasher en préparation par Smile Producers

Il y a plus d’horreur à venir de l’équipe derrière Le sourire. Avec le succès du film d’horreur auprès des critiques et au box-office, il a été annoncé (via Deadline) que les producteurs ont maintenant pour objectif de développer Clown dans un champ de maïs. Le plan est que Protagonist vende le film à l’American Film Market de Los Angeles. Marty Bowen et Wyck Godfrey de Temple Hill Entertainment produisent tandis qu’Eli Craig (Tucker & Dale contre le mal, Petit mal) est à bord pour diriger.





Carter Blanchard écrit le script, cependant Clown dans un champ de maïs est basé sur le roman du même nom d’Adam Cesare. Le livre acclamé a eu une suite, surnommée Clown dans un champ de maïs II : Frendo Lives, publié en août avec des plans pour un autre livre en route. Bien qu’il puisse y avoir quelques différences avec l’adaptation du long métrage, vous pouvez vous faire une idée de ce à quoi ressemblera le film en lisant la description officielle de Clown dans un champ de maïs dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quinn Maybrook et son père ont déménagé dans la petite et ennuyeuse Kettle Springs pour prendre un nouveau départ. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que depuis la fermeture de l’usine de sirop de maïs de Baypen, Kettle Springs s’est fissuré en deux. D’un côté ce sont les adultes, qui cherchent désespérément à rendre Kettle Springs encore plus génial, et de l’autre, les enfants, qui veulent s’amuser, faire des vidéos de farces et sortir de Kettle Springs aussi vite qu’ils le peuvent. bataille entre l’ancien et le nouveau, la tradition et le progrès. C’est un combat qui semble devoir détruire la ville. Jusqu’à ce que Frendo, la mascotte de Baypen, un clown effrayant dans un chapeau pork-pie, devienne un homicide et décide que le seul moyen pour Kettle Springs repousser, c’est éliminer la récolte pourrie d’enfants qui y vivent maintenant. »





Le clown dans un champ de maïs n’est pas pour les personnes souffrant de coulrophobie

HarperTeen

« Nous aimons la marque d’amusement effrayant d’Eli Craig et sommes ravis de travailler avec lui sur cette adaptation terrifiante de slasher qui est à la fois opportune et intemporelle », a déclaré Temple Hill à propos du réalisateur du film.

Le PDG du protagoniste, Dave Bishop, a ajouté: «Des horreurs élevées et axées sur la nostalgie qui tiennent la promesse du genre – une action palpitante, un suspense à couper le souffle et des fins profondément satisfaisantes – continuent de dominer au box-office mondial. Nos amis de Temple Hill sont passés maîtres dans l’art de prendre cette formule critique et de créer des histoires entièrement originales qui surprennent, ravissent et gratifient le public et Eli est le visionnaire parfait pour amener ce projet spécial à son plein potentiel.

Clown dans un champ de maïs n’a pas encore de date de sortie. Pendant ce temps, les producteurs continuent de surfer sur la vague de Le sourireest le succès. Même avec Halloween se termine dans les théâtres, Le sourire a réussi à tenir le coup avec des critiques positives et le bouche à oreille, ce qui a incité davantage de fans d’horreur à regarder le film. Clown dans un champ de maïs est une autre histoire d’horreur avec un concept intéressant, même si le temps nous dira si c’est aussi bien ou mieux que ce qui s’est passé avec Le sourire.