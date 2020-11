La femme de Jack Black: Qui est Tanya Haden?

Nous connaissons tous l’adorable acteur comique Jack Black de l’un ou l’autre Ecole du rock jours ou le Kung Fun Panda la franchise.

Il a également joué dans les récents remakes du film classique bien-aimé Jumanji avec sa suite.

Le talentueux acteur a été nominé pour 48 prix dont 2 Golden Globes.

Jack Black est né et a grandi à Santa Monica, en Californie, où il a rencontré sa femme de 14 ans.

Qui est la femme de Jack Black, Tanya Haden?

Tanya Haden est née à New York, New York, et a grandi dans une famille qui appréciait les arts.

Son père était Charlie Haden, un contrebassiste du groupe de jazz connu sous le nom de Quatuor Ornette Coleman.

Sa famille fait partie de l’industrie de la musique depuis plusieurs générations, il est donc logique que Tanya soit également impliquée dans les arts d’une manière ou d’une autre.

Elle a fini par étudier l’animation expérimentale au California Institute of the Arts et a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en 2001.

Que fait Tanya Haden?

Tanya Haden est une artiste, violoncelliste et chanteuse américaine.

Elle a fait de la musique avec ses sœurs que nous aborderons plus tard, mais quand elle était au lycée, elle a pris une pause dans la musique et s’est concentrée sur l’art, plus précisément la peinture.

Après avoir reçu sa maîtrise, elle a commencé à apparaître dans des galeries solo et de groupe à Los Angeles.

Non seulement elle a été musicienne et artiste, mais elle s’est également essayée au théâtre.

Haden est surtout connue pour son travail sur Kung Fun Panda, les Muppets, et Les Muppets les plus recherchés.

C’est une triplée.

Tanya Haden est l’une des filles triplées avec les sœurs Rachel et Petra. Les trois ont créé un groupe appelé The Haden Triplets et ont sorti un album en 2014.

Tanya a déclaré dans une interview à propos de l’album: «Eh bien, nos voix sont similaires. C’est un match parfait, mais c’est une épée à double tranchant. Nous nous battons, ce qui peut nous empêcher de collaborer. Il y avait aussi des médiums – nous pouvons lire dans les pensées de chacun.

Quel âge a Tanya Haden?

Tanya Haden a 49 ans et est née le 11 octobre 1971.

Tanya est une Balance.

Jack Black a 51 ans et est né le 28 août 1969. Il n’y a pas beaucoup d’écart d’âge entre lui et sa femme.

Jack Black est une Vierge.

Tanya Haden et Jack Black se sont rencontrés au lycée.

Jack Black et Tanya Haden se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous deux étudiants au lycée Crossroads de Santa Monica, en Californie.

Ils se sont séparés après l’obtention de leur diplôme mais se sont reconnectés à la fête d’anniversaire d’un ami 15 ans plus tard.

Tanya Haden et Jack Black se sont enfuis.

Les deux stars du divertissement se sont mariés le 14 mars 2006 à Big Sur, en Californie.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur le mariage que nous connaissons, mais les tourtereaux ont choisi de s’enfuir en restant en phase avec la nature privée de leur relation.

Jack Black kids – il a deux fils avec Tanya.

Tanya Haden et Jack Black ont ​​deux enfants ensemble. Haden a donné naissance à leur premier fils la même année qu’ils se sont mariés en 2006.

Samuel Jason Black commence à s’intéresser à la comédie car il est reconnu comme acteur de la voix dans le film de son père Kung Fu Panda 3.

Leur deuxième fils est né en 2008 qu’ils ont nommé Thomas David Black.

Jack Black a plaisanté dans une interview: « On m’a dit que deux enfants, c’est trois fois plus dur qu’un enfant, mais étrangement trois enfants, c’est plus facile qu’un. »

Tanya Haden a une tortue de compagnie.

Selon Instagram de Tanya, elle est non seulement la mère de deux fils, mais aussi d’une tortue nommée Dribble.

Vous pouvez également voir Dribble facétimer son père parce qu’il «manquait son papa».

La valeur nette de Tanya Haden en 2020 est d’environ 2 millions de dollars.

La valeur nette de Jack Black est de 40 millions de dollars en 2020.

