« El señor de los cielos 8 », pourrait-il battre « Cabo » et « My way is to love you » de Gabriel Soto ?

Après une longue attente, « Le Seigneur des cieux » revient avec une huitième saison. Remplaçant « Queen of the South 3 »l’histoire de Aurélio Casillas sera chargée de divertir le public de Telemundo, à la place de celui de Teresa Mendoza.

la nouvelle tranche Il a été créé le 17 janvier. aux heures de grande écoute, donc est en concurrence avec d’autres feuilletons comme « Ma voie est de t’aimer » et « cape ».

Cependant, le retour du personnage de Rafael Amaya d’entre les morts a attiré l’attention du public. Avant de continuer, regardez ici etLa bande-annonce de « The Lord of the Skies 8″.

« EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8 » POURRAIT-IL BATTRE SES CONCURRENTS EN AUDIENCE ?

La première de la saison 8 de « El señor de los Cielos » a été un succès retentissant, puisque La production de Telemundo pourrait être supérieure à ses principaux concurrents sur d’autres chaînes comme Univision.

Alors que l’histoire mettant en vedette Rafael Amaya a attiré 1 623 000 téléspectateurs« Cabo » et « Mon chemin est de t’aimer » étaient en dessous de ces chiffres, selon les données de Nielsen National TV Voir.

Classement des programmes les plus regardés au 17 janvier 2023 à la télévision hispanique.

« Le seigneur des cieux 8 » : 1 623 000

Il faudra cependant évaluer si les épisodes suivants continueront à maintenir ces chiffres, car les avant-premières et les finales sont toujours les plus regardées. En revanche, les deux autres programmes sont déjà avancés dans leur transmission.

Comparaison des feuilletons sur leurs dates de sortie :

« Ma voie est de t’aimer » créé le 7 novembre 2022 et obtenu 3 200 000 les spectateurs

Bárbara de Régil joue dans la telenovela « Cabo » (Photo: Telemundo)

QUELLE HEURE EST « EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″ ET LES AUTRES CONCURRENTS TRANSMIS ?

La saison 8 de « El señor de los cielos » a remplacé « La reina del sur 3 », c’est pourquoi elle occupe le prime time de Telemundo à 21h heure de l’Est.

Pendant ce temps, la telenovela de Gabriel Soto, « Mi camino es amarte » est diffusée sur La chaîne des étoiles à 8 h 30 HE, jusqu’à ce que « Cabo » commence à 9 h 30, avec Bárbara de Regil et Matías Novoa.