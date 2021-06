Windows 11 est une mise à jour gratuite : il faut savoir que

Windows 11 devrait apparaître comme une mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 10 cette année. Nous vous dirons quelles sont les nouvelles fonctionnalités et quelles sont les exigences du système.

Microsoft a enfin sorti le chat du sac : jeudi, le géant du logiciel a présenté son nouveau système d’exploitation Windows 11. Celui-ci devrait apparaître à l’automne 2021 et être disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 10. Avec Windows 11, Microsoft poursuit certains développements du système précédent, et apporte également quelques innovations complètes.

Nouveau design





Le nouveau menu démarrer de Windows 11.



Image : © Microsoft 2021



L’innovation la plus notable de Windows 11 est la conception révisée du logiciel. Les fenêtres et les contrôles deviennent plus ronds, plus doux et de nombreux effets de transparence sont utilisés. De cette façon, Windows 11 est censé avoir un look plus moderne et plus frais.

Les vignettes du menu Démarrer de Windows 10 et Windows 8 sont en grande partie éliminées. Au lieu de cela, les icônes d’applications dominent de plus en plus le menu Démarrer et d’autres zones du système. Il y a également eu un changement dans la disposition des icônes dans la barre d’état système. Sous Windows 11, ils sont par défaut au milieu de l’écran, ce qui devrait être particulièrement utile sur les écrans larges. Si vous le souhaitez, les symboles peuvent toujours être épinglés sur le bord gauche de la barre des tâches.

Widgets





Voici à quoi ressemble l’aperçu des widgets de Windows 11.



Image : © Microsoft 2021



Les vignettes dynamiques ne sont également plus disponibles dans Windows 11 ; à la place, de nouveaux widgets entrent en jeu. Comme d’habitude avec les smartphones, ceux-ci offrent un aperçu de certaines informations ou un accès rapide à certaines fonctions des applications individuelles. La vue d’ensemble des widgets peut être appelée via la barre des tâches.

Snap Layout connecte les fenêtres du programme





Avec Snap Desktop, des dispositions de bureau entières peuvent être enregistrées en tant que surfaces de travail.



Image : © Microsoft 2021



La mise en page instantanée est à la fois un élément de conception et un élément de travail. La nouvelle fonction garantit que les fenêtres de programme individuelles peuvent s’arrimer les unes aux autres si elles sont ouvertes en même temps, afin qu’elles ne se chevauchent pas constamment.

Si vous le souhaitez, les utilisateurs peuvent enregistrer des groupes d’instantanés. Ce sont plusieurs programmes qui s’ouvrent dans une vue commune. Ceci est particulièrement pratique pour tous les utilisateurs qui travaillent tous les jours avec les mêmes fenêtres de programme et qui souhaitent une mise en page fixe pouvant être ouverte en un clic.

Les utilisateurs qui travaillent avec plusieurs moniteurs peuvent également organiser des groupes d’instantanés sur deux ou plusieurs écrans. Windows 11 détecte automatiquement lorsque les écrans supplémentaires sont allumés, puis reconstruit automatiquement l’interface enregistrée.

Teams devient partie intégrante de Windows 11





Teams remplace Skype en tant qu’application de discussion par défaut.



Image : © Microsoft 2021



Le logiciel de chat vidéo et de conférence Microsoft Teams est fermement intégré au système avec Windows 11 et devrait être disponible directement via la barre des tâches. Les utilisateurs de Windows 11 devraient pouvoir démarrer un chat textuel ou vidéo avec des amis ou des collègues pratiquement à tout moment, même s’ils utilisent un autre appareil avec un système d’exploitation différent. En retour, Skype doit être omis en tant qu’application installée de manière permanente.

Meilleur mode tablette





Les tablettes devraient également bénéficier de Windows 11.



Image : © Microsoft 2021



Le mode tablette est amélioré et devrait se démarquer davantage du mode bureau. En mode tablette, les symboles et les boutons sont automatiquement éloignés les uns des autres pour faciliter l’utilisation. Le déplacement des fenêtres et la modification de la taille des fenêtres devraient également devenir plus faciles en mode tactile. En outre, il devrait également y avoir un retour haptique lors de l’écriture avec des stylets de saisie tels que le stylet Surface à l’avenir.

Windows 11 exécute nativement les applications Android





Les applications Android sont disponibles dans la boutique Windows 11.



Image : © Microsoft 2021



L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité d’exécuter des applications Android de manière native sur Windows 11. TikTok, Instagram and Co. devraient à l’avenir être faciles à installer et à utiliser sur PC. Pour ce faire, Microsoft travaille avec Amazon. Grâce à ses tablettes Fire, le géant du shopping a de nombreuses années d’expérience et de nombreux partenaires commerciaux dans le secteur Android. Les applications Android devraient être disponibles sous Windows 11 directement depuis le Microsoft Store.

Le Windows Store devient de plus en plus intéressant





Il devrait y avoir beaucoup plus de contenu dans le Microsoft Store.



Image : © Microsoft 2021



Le Windows Store devrait offrir encore plus de contenu à l’avenir et proposer des collections organisées, par exemple. De plus, Microsoft souhaite emprunter une voie différente de celle d’Apple et de Google et permettre aux développeurs d’utiliser leurs propres systèmes de paiement dans leurs applications sans payer de frais.

Il y aura toujours une exception pour les jeux. Microsoft veut au moins y soulager les développeurs. A partir du 1er août, ils n’auront à payer que 12 % au lieu de 30 % de leurs ventes à Microsoft.

Windows 11 vole les meilleures fonctionnalités de jeu de la Xbox Series X.





Le GamePass devient partie intégrante du système d’exploitation.



Image : © Microsoft 2021



Windows 11 a l’une des fonctionnalités intéressantes en réserve pour les joueurs. Tout comme la Xbox Series X, les PC avec Windows 11 peuvent utiliser le stockage direct. Les mondes de jeu sont chargés directement depuis la mémoire sans détours via le processeur principal. Cela permet aux ressources et au contenu d’être chargés plus rapidement, mais n’est pris en charge qu’en combinaison avec des SSD NVMe rapides, tels que la Xbox actuelle à bord.

De plus, Windows 11 devrait offrir une fonction auto-HDR et rendre l’affichage HDR possible pour les jeux qui ne le prennent pas en charge par eux-mêmes. La condition préalable est que les jeux s’exécutent via les interfaces DirectX 11 ou DirectX 12.

Windows 11 sort cet automne et est gratuit pour la plupart

Windows 11 devrait être disponible à partir de l’automne 2021 et proposé en mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10. Cependant, il sera très probablement également possible d’acheter votre propre licence pour le système d’exploitation.

Voici la configuration système requise pour Windows 11

La possibilité d’une mise à niveau vers Windows 11 dépend principalement de la configuration système requise. Ils sont plus élevés que dans Windows 10, mais incluent toujours des systèmes globalement plus faibles. Voici les exigences minimales :