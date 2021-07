Sinem Ünsal: qui est-elle, profil, photos Instagram et tout sur l’actrice turque de « Doctor Miracle »

« Docteur miracle» (« Mucize Doktor » dans sa langue d’origine) est l’une des versions les plus réussies de la série sud-coréenne « Good Doctor » (2013). La feuilleton turc met en vedette l’acteur Taner Ölmez, qui incarne Ali Vefa, un chirurgien médical atteint de troubles du spectre autistique et du syndrome de Savant (syndrome de la sauge), une condition qui contribuera à sauver de nombreuses vies.

PLUS D’INFORMATIONS: Combien de chapitres et de saisons la telenovela « Docteur miracle » a-t-elle ?

La série turque à succès qui a conquis le public dans divers pays du monde tels que la Hongrie, l’Albanie, l’Espagne et l’Argentine, a été créée au Pérou le lundi 12 juillet 2021 sur le signal Latina (Channel 2).

Bien que le protagoniste de « Doctor Miracle » ait captivé les téléspectateurs, un autre des personnages préférés de la série est celui du docteur Nazli Gülengül, rôle interprété par l’actrice turque Sinem Ünsal. C’est pourquoi ici on vous dit tout sur la vie de l’artiste.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi certains personnages ont disparu dans la saison 2 de « Doctor Miracle »

QUI EST SINEM ÜNSAL ?

Sinem Ünsal est une actrice turque de 28 ans. Elle est née dans la ville d’Izmir le 21 juin 1993. Sa carrière artistique a commencé il y a quelques années lorsqu’elle a décidé d’être mannequin et a joué dans diverses campagnes publicitaires. Parallèlement, il étudiait la littérature et le théâtre à l’université Eskişehir Osmangazi, l’une des plus prestigieuses de son pays.

CARRIÈRE ARTISTIQUE SINEM ÜNSAL

En 2017 et à 24 ans, Sinem a fait ses débuts à la télévision avec la série « Estrella del Pastor » (« Çoban Yıldızı » dans sa langue originale). Cependant, elle a commencé à être reconnue pour son rôle dans le feuilleton « Tout pour ma fille », dans lequel elle jouait le professeur d’Oiku, le protagoniste de l’histoire à succès.

Quelque temps plus tard, l’occasion s’est présentée de faire partie du casting de « Docteur Miracle », où il joue le Dr Nazli Gülengül, la personne qui accompagne le plus le personnage principal pour s’adapter à l’hôpital. De sa participation à cette telenovela, c’est qu’il commence à obtenir une reconnaissance en dehors de son pays.

Lors d’une interview avec Verónica Lozano pour le programme « Coupe pour Lozano », l’actrice a dit qu’elle avait à peine reçu le scénario du feuilleton, elle l’avait adoré. « J’ai commencé à le lire et j’ai dit : ‘Oui ou si je dois faire partie de ce projet’ car il est très fondamental de sensibiliser à l’autisme »a déclaré l’actrice de 28 ans.

Sinem Ünsal est l’actrice qui joue Nazli dans le feuilleton « Doctor Milagro » (Photo : Fox Turquie)

« Dans mon pays, la sensibilisation à l’autisme a beaucoup augmenté grâce au ‘Docteur Milagro’. Je reçois des messages de familles qui avaient auparavant honte de se montrer et le roman les a aidés à quitter ce sentiment « , a déclaré l’actrice.

Concernant son personnage dans le feuilleton, Ünsal a souligné : « La chose la plus importante que nous ayons en commun est la passion pour notre carrière. Après je sens qu’elle a beaucoup plus de patience que moi et j’essaye de suivre son exemple. Nazli m’a aussi appris qu’on peut donner une seconde chance à la vie parce que ça en vaut la peine.« .

PLUS D’INFORMATIONS: Tout savoir sur Onur Tuna, la star turque qui éblouit dans « Doctor Miracle »

QUE FAIT SINEM ÜNSAL PENDANT SON TEMPS LIBRE ?

Sinem profite de son temps libre pour faire du sport et lire tous les livres qu’il a sous la main. Il aime aussi écouter de la musique traditionnelle turque et anglaise car c’est sa façon de se détendre.

SINEM ÜNSAL A-T-IL UN PARTENAIRE ?

Après les rumeurs qui ont circulé sur une éventuelle romance avec son collègue Thon Onur, les chirurgien Ferman Eryigit Dans le roman, Sinem a précisé que l’acteur n’est que son ami, mais que oui il a un partenaire.

« Je sors et avec Onur nous sommes juste amis. C’est une personne formidable et je précise qu’il est si mignon à l’intérieur comme à l’extérieur », a révélé l’actrice lors de l’entretien avec Verónica Lozano.

PHOTOS INSTAGRAM DE SINEM ÜNSAL